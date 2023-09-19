لأول مرة في التاريخ.. الدين العام الأمريكي يتجاوز 33 تريليون دولار

ووفقا للبيانات على موقع وزارة المالية، في خانة “إجمالي الدين العام” حتى 18 أيلول/سبتمبر، تم إدراج مبلغ بقيمة 33.04 تريليون دولار. وهذا مستوى قياسي من الدين العام الأمريكي. وفي 16 حزيران/يونيو، تجاوز 32 تريليون دولار.



وفي كانون الثاني/يناير الماضي، تم تجاوز سقف ديون الحكومة الأمريكية، الذي بلغ 31.4 تريليون دولار، وبعد ذلك، اضطرت وزارة المالية في البلاد إلى استخدام تدابير الطوارئ لمواصلة عملياتها المالية.



وكانت الإدارة الأمريكية قد دعت الكونغرس في الأشهر الأخيرة إلى رفع سقف الدين، ووافق الجمهوريون الذين يسيطرون على مجلس النواب على رفع السقف، ولكن بشرط إجراء تخفيضات كبيرة في الميزانية.



ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في 3 حزيران/يونيو الماضي، مشروع قانون وافق عليه الكونغرس سابقا لزيادة سقف الدين الوطني، حيث سيتم الآن الوصول إلى الحد الأقصى في 2 كانون الثاني/يناير 2025.



هذه المبادرة، التي، وفقا لرئيس الدولة، مكنت من منع الأزمة الاقتصادية وانهيار الولايات المتحدة، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ في 1 حزيران/يونيو.



وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه على أنه سيتم في السنة المالية 2024 (التي تبدأ في البلاد في الأول من تشرين الأول/أكتوبر)، تخصيص 886 مليار دولار للحرب، و121 مليار دولار للرعاية الطبية للمحاربين القدامى، و637 مليار دولار لبرامج أخرى غير دفاعية.

