وزير الخارجية العراقي :لن نسمح بوجود أي تهديد لإيران من أرض العراق

ناقش وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، القضايا الثنائية وإقليم كردستان في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأميركية.



وأجرى وزيرا خارجية إيران والعراق، محادثات، مساء الإثنين بالتوقيت المحلي في نيويورك، في مقرّ إقامة وزير الخارجية الإيراني في هذه المدینة.



وأكد وزير الخارجية العراقي خلال اللقاء التزام العراق بالاتفاق الأمني المشترك، وعدم السماح بوجود أي تهديد لإيران من أرض العراق وإقليم كردستان العراق.



وتطرق إلى اتفاق تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة والإفراج عن الأرصدة الإیرانیة المجمدة في كوريا الجنوبية، معتبراً أنها "خطوة إيجابية".



كذلك، أشار حسين إلى أنّ "آثاره على دبلوماسية إلغاء الحظر تحظی بالأهمیة".



يُشار إلى أنه قبل يومين، تمّ توقيع محضر أمني عراقي - إيراني لتفكيك وإخلاء 5 تجمعات لأحزاب انفصالية إيرانية عند حدود البلدين، وذلك ضمن مهلة محددة أقصاها التاسع عشر من أيلول/سبتمبر الحالي.



والأربعاء الفائت، شدد أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي، في طهران، على "إزالة وصمة الإرهاب السوداء من الصفحة البيضاء المفتخرة للعلاقات الإيرانية- العراقية الحالية"، مشيراً إلى أنّ إيران "تتمتع بأفضل العلاقات الثنائية الإقليمية والدولية مع العراق".



من جهته، قال وزير الخارجية العراقي خلال المؤتمر الصحافي إنّ بلاده اتخذت الإجراءات كافة لإبعاد المجموعات الانفصالية الإرهابية عن الحدود الإيرانية، مشيراً إلى أنّه "تم نزع السلاح لمجموعات مختلفة على الحدود العراقية- الإيرانية".



وقبل ذلك، أكد أمير عبد اللهيان، خلال استقباله رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني، بافل طالباني، أنّ وجود الإرهابيين في إقليم كردستان وأعمالهم ضد أمن إيران "أمر خطير، ويتعارض مع الدستور العراقي والعلاقات الودية الثنائية"، لافتاً إلى أنه "لا يجوز لأي طرف المساس بأمن جيران العراق".