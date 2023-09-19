الشيخ البغدادي: حزب الله الأكثر حرصا على مصلحة لبنان.. ومحور مقاومة قوي ومتماسك

وقال الشيخ البغدادي خلال لقائه ممثل الامام الخامنئي في محافظة أردبيل السيد حسن العاملي إن “بعض القوى السياسية في لبنان غير منسجمة مع نفسها ولا مع المحيط المتغيّر إن كان على المستوى الإقليمي جراء التقارب السعودي- الإيراني وانعكاساته على المنطقة أو على المستوى الدولي وما أنتجته الحرب الروسية مع الغرب في أوكرانيا من تفوّق واضح رغم المرارة التي يعانيها الشعب الأوكراني والتبعات القوية التي ستلحق أكثر بالأوروبيين”، وتابع “مع كلّ هذه المتغيرات لازال هذا الفريق متمسّكاً بسياسة الإعتماد على الخارج لحلّ مشاكلنا الداخلية”، واضاف “هو في هذا الحال أشبه ما يكون بالعطشان في الصحراء، يحسب السراب ماءً، وهذه الأوهام لا تبدّل الحقائق ولا تُغيّر من الواقع شيئاً”.



وسأل الشيخ البغدادي “ألم يئن لهؤلاء الذين لازالوا يعيشون ويحلمون بأمجاد الماضي أن يُدركوا أنّ العالم قد تغيّر وأنّ المنطقة التي كانت تحكمها أمريكا وتستثمرها إسرائيل قد تغيّرت”، وأكد “اليوم هناك محور مقاومة قوي وعزيز ومتماسك لا يمكن أن تهزّه العواصف وما ترونه عواصف نحن نراه مفرقعات يتلهى بها أطفالنا، الحقيقة مرّة ولكن يجب أن تقبولها”.