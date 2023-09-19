المرتضى التقى ممثل المرجع السيستاني في لبنان

لبنان (إسلام تايمز) - إستقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى في مكتبه في الصنائع، ممثل المرجع الديني السيد علي السيستاني في لبنان حامد الخفاف الذي بحث معه في شؤون عامة، وقدم له دعوة لحضور مهرجان الصادقين السادس الذي تنظمه جمعية آل البيت الخيرية الذي سيقام في الثالث من تشرين الاول 2023.