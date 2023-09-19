أحدث العناوين :
'انصارالله' تكشف نتيجة مفاوضاتها مع السعودية في الرياض
إيران تعرب عن قلقها من احتدام المواجهات في منطقة قرة باغ
أذربيجان تطلق عملية عسكرية في قره باغ والذريعة مكافحة الارهاب
شهيدان و20 إصابة خلال اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة حاصرت منزلاً في جنين
أوكرانيا تهدد دولتين في أوروبا
الملك الأردني: 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال بلا حقوق
أميرعبداللهيان يلتقي نظيره الأرميني في نيويورك
ما دلالة صفقة تبادل السجناء والافراج عن الاموال الإيرانية مع امريكا؟
أونروا ترضخ لضغوط فلسطين وتسحب مدونة السلوك الداعمة للشذوذ
الشباب الثائر يتظاهر شرق القطاع نصرة للأقصى
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
20 September 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
ایران
0
الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 12:59
المرتضى التقى ممثل المرجع السيستاني في لبنان
واثنى الوزير المرتضى على “فكرة معادوة العمل بهذه الفعالية الثقافية والايمانية المتميزة، التي يشارك فيها نخبة من أمراء الشعراء في لبنان والعالم العربي واكد على حضوره “.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1082607
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
'انصارالله' تكشف نتيجة مفاوضاتها مع السعودية في الرياض
إيران تعرب عن قلقها من احتدام المواجهات في منطقة قرة باغ
19 أيلول 2023
مسؤول ايراني يدعو للرد بالمثل على حظر وسائل اعلام ايرانية
19 أيلول 2023
اللواء سلامي: الأميركيون اعترفوا بأنهم على وشك الزوال
19 أيلول 2023
رئيسي: إيران مستعدة للمشاركة في نشر السلام والأمن في العالم
19 أيلول 2023
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
18 أيلول 2023
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
18 أيلول 2023
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
18 أيلول 2023
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
18 أيلول 2023
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!
18 أيلول 2023
زيارة كيم جونغ المثيرة للجدل إلى موسكو.. ما هو طلب بوتين السري من زعيم كوريا الشمالية؟
16 أيلول 2023
فرار أهالي دير الزور إلى مناطق سيطرة الدولة.. ‘‘قسد‘‘ في ورطة
16 أيلول 2023
السلطة الفلسطينية بين الإجرام والعمالة
16 أيلول 2023
أحدث العناوين
'انصارالله' تكشف نتيجة مفاوضاتها مع السعودية في الرياض
إيران تعرب عن قلقها من احتدام المواجهات في منطقة قرة باغ
أذربيجان تطلق عملية عسكرية في قره باغ والذريعة مكافحة الارهاب
شهيدان و20 إصابة خلال اشتباكات عنيفة مع قوات خاصة حاصرت منزلاً في جنين
أوكرانيا تهدد دولتين في أوروبا
الملك الأردني: 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال بلا حقوق
أميرعبداللهيان يلتقي نظيره الأرميني في نيويورك
ما دلالة صفقة تبادل السجناء والافراج عن الاموال الإيرانية مع امريكا؟
أونروا ترضخ لضغوط فلسطين وتسحب مدونة السلوك الداعمة للشذوذ
الشباب الثائر يتظاهر شرق القطاع نصرة للأقصى
رئيس الاذاعة والتلفزيون الايراني يعلق على الحظر الجديد على وسائل اعلام ايرانية
بوريل يستبعد إمكانية الاتفاق على صفقة الحبوب مع روسيا
حركة "حماس" تدعو المنصات الإعلامية لخطاب يطمئن أهالي عين الحلوة وينبذ التفرقة
كوريا الجنوبية: نجاح تحويل الأموال الإيرانية المجمدة الی دولة ثالثة
اللواء سلامي: الأميركيون اعترفوا بأنهم على وشك الزوال
أوضاع شبه طبيعية في مخيم "عين الحلوة"
أذربيجان تطلق عملية عسكرية في قره باغ
جيش الاحتلال يتوقع إطلاق صواريخ من قطاع غزة
تحالف الفتح: ارسال الاموال للاقليم بدون استلام الايرادات امر غير صحيح
المرتضى التقى ممثل المرجع السيستاني في لبنان
الأكثر قراءة
الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 11 مسيرة أوكرانية فوق القرم
الجبهة الشعبية لتحرير في فلسطين: ما يجري في عين الحلوة يصب في خدمة الأجندات المعادية
نظرة على آخر تطورات نقل القوات من قبل أرمينيا وجمهورية أذربيجان
على وقع المعارك في "عين الحلوة".. قائد الجيش في صيدا
"كيم" ل"بوتين": سنكافح معًا ضد الإمبريالية وعلاقاتنا سترتقي لمستوى جديد
سماع دوي انفجارات في عدد من المناطق الأوكرانية
بوتين يوجه بتطوير العلاقات مع دول الجوار والحلفاء
روسيا: واشنطن أغرقت عملية السلام الفلسطينية في الفوضى والجمود
اطلاق نار كثيف يخرق الهدوء الحذر في عين الحلوة
النخالة يستقبل وفدًا من "حماس": لوقف الاقتتال في عين الحلوة ومواجهة العدو الصهيوني
لبنان: وزير الصحة العامة يتوجه إلى الولايات المتحدة
لافروف: روسيا لن تسمح بعد الآن بفرض عقوبات على كوريا الشمالية
لبنان: سعد بحث مع حمود التطورات السياسية والميدانية في مخيم عين الحلوة
حماس: لن نسمح بتمييع قيم المجتمع
الدفاع الروسية تكشف تفاصيل التصدي لهجوم أوكراني على سيفاستوبول وسفن حربية روسية
بو حبيب إلى سورية قريبًا.. ودمشق تبدي استعدادها للتعاون
بوتين يكشف عن أحد أسباب زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا
هدوء تام في مخيم عين الحلوة التزاما باتفاق وقف إطلاق النار
انفجار عبوة ناسفة في متنزه "هيركون" في "تل أبيب"
بيان لحماس وفتح بشأن أحداث عين الحلوة في لبنان
الأخبار الساخنة
وقفات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية ضدّ الإساءة للقرآن الكريم
الأكثر بحثًا
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
ايران تدشن صاروخ أبومهدي الذي يتفادی الرادارات
إخترنا لکم
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران
مجزرة صبرا وشاتيلا... الجريمة التي صدمت العالم!