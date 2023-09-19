تحالف الفتح: ارسال الاموال للاقليم بدون استلام الايرادات امر غير صحيح

وقال البلداوي في تصريح صحفي ان "إقليم كردستان يفترض به الالتزام ببنود الموازنة من خلال تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية وضمان وصولها الى بغداد لادخالها في الخزينة العامة، كي يتسنى للحكومة ارسال الأموال للإقليم".

وأضاف ان "استمرار الحكومة بارسال الأموال الى إقليم كردستان من دون استلام أي إيرادات يعد امراً غير صحيح، حيث ان حكومة الإقليم هي من تتحمل مسؤولية رواتب الموظفين داخل كردستان".

واوضح ان "حكومة الإقليم طلبت نسبة من الموازنة البالغة 12.6 ولم تترك لبغداد خيارا كي تحدد قيمة رواتب الموظفين في كردستان، وعلى اثر ذلك تم ارسال المبالغ للإقليم في الأشهر الماضية".