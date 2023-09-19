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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 16:22

حركة "حماس" تدعو المنصات الإعلامية لخطاب يطمئن أهالي عين الحلوة وينبذ التفرقة

حركة "حماس" تدعو المنصات الإعلامية لخطاب يطمئن أهالي عين الحلوة وينبذ التفرقة
وفيما يلي نص البيان :
 
"بعد نحو شهرين من المعارك الصعبة والمؤلمة والمؤسفة التي شهدها مخيم عين الحلوة، وما رافقها من حملات إعلامية تحريضية عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المنصات الإعلامية ومجموعات الواتس أب المحلية، إننا في المكتب الإعلامي لحركة المقاومة الإسلامية - حماس في لبنان ندعو الجميع للابتعاد عن خطاب التفرقة والتخوين، ونشر ما يطمئن أهالي مخيم عين الحلوة ويبلسم جراحهم، ويعيد الأمن والاستقرار لمخيم عين الحلوة والمخيمات الفلسطينية في لبنان كافة.
 
إننا ومن باب المسؤولية الوطنية والإنسانية والأخلاقية ندعو الجميع للتحلي بروح الوحدة الوطنية، والارتقاء بالخطاب الإعلامي بما يحقق وحدة شعبنا وأمن واستقرار المخيمات الفلسطينية.
 
إننا نرفض الحملات الإعلامية المشبوهة التي طالت القوى والفصائل الفلسطينية والشخصيات الوطنية والناشطين، ونعتبر ذلك إساءة لشعبنا الفلسطيني وتاريخه الوطني النضالي، ونثمّن دور المؤسسات الإعلامية المسؤولة التي تعاطت بحكمة عالية مع أحداث مخيم عين الحلوة، وندعو الجميع إلى مواصلة الرسالة الإعلامية التي تؤكد حماية المخيم والمشروع الوطني الفلسطيني وحق العودة، وإفشال المخطط الصهيوني بإشعال الفتنة وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".
رقم : 1082646
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