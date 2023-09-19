بوريل يستبعد إمكانية الاتفاق على صفقة الحبوب مع روسيا

و خلال مؤتمر صحفي له في نيويورك، قال بوريل"لا تبحثوا عن تبريرات أو حجج كاذبة، لا توجد احتمالات للتوصل إلى اتفاق مع روسيا، لأنني على يقين بأنهم لا يرغبون في ذلك".

وأضاف بوريل أن الجانب الروسي "يطرح الشروط التي كانت على طاولة المفاوضات سابقا"، لكن استئناف صفقة الحبوب لا يتوقف على تلك الشروط، حسب قوله.

وتابع بوريل أن "العقوبات التي فرضتها الدول الغربية على روسيا لا تعرقل تصدير الغذاء والأسمدة من روسيا"،مؤكدا في قوله: "لا تبحثوا عن تبريرات أو حجج كاذبة. لا توجد احتمالات للتوصل إلى اتفاق مع روسيا، لأنني على يقين بأنهم لا يرغبون في ذلك".

بينما أكدت موسكو استعدادها للعودة إلى الصفقة بعد تنفيذ عدد من الشروط التي كانت تتضمنها الصفقة، وخصوصا رفع القيود عن صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية وإعادة دمج مصرف "روس سيلخوز بنك" الروسي بنظام "سويفت" وغير ذلك.

وتوضح روسيا، أن الحبوب الأوكرانية يتم تصديرها إلى الدول الغربية، بدلا من البلدان الأفريقية المحتاجة، إلى جانب أن القيود الغربية المفروضة على صادرات الغذاء والأسمدة الروسية لا تزال قائمة، وهو ما يعد انتهاكا لشروط الجانب الروسي، لمواصلة الصفقة.