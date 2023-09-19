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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 17:52

الشباب الثائر يتظاهر شرق القطاع نصرة للأقصى

الشباب الثائر يتظاهر شرق القطاع نصرة للأقصى
وأعلنت وزارة الصحة إصابة 4 مواطنين بجراح مختلفة جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق الشرقية لقطاع غزة.
 
وأفادت مصادر محلية أن العشرات استجابوا لدعوات الشباب الثائر بالتظاهر شرق رفح وخانيونس وغزة وجباليا نصرة للمسجد الأقصى، وتنديدا بالاعتداءات المتكررة على المسجد والمرابطين والمرابطات.
 
وقالت مصادر محلية: إن الشباب الثائر نجح بالوصول للسياج الشائك ورفع علم فلسطين متحدين قوات الاحتلال التي أطلقت النار وقنابل الغاز بكثافة تجاه المتظاهرين وأصابت ثلاثة منهم شرق جباليا وغزة وخانيونس.
 
كما أشعل الشبان الإطارات المطاطية على طول المنطقة الشرقية المحاذية للسياج الفاصل وسط تنديد بجرائم الاحتلال في القدس.
 
ووفق مصادر إعلامية، تمكن الشباب الثائر من اقتحام، السياج الأمني شرق جباليا، واعتلوا ثكنة عسكرية لجنود الاحتلال.
 
ومنذ الأربعاء الماضي يتظاهر الشباب الثائر شرق قطاع غزة، في حين تقمع قوات الاحتلال المتظاهرين ما تسبب بإصابة العديد من المواطنين منهم 5 صحفيين على الأقل.
رقم : 1082652
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