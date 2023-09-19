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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 18:10

أونروا ترضخ لضغوط فلسطين وتسحب مدونة السلوك الداعمة للشذوذ

أونروا ترضخ لضغوط فلسطين وتسحب مدونة السلوك الداعمة للشذوذ
وقال نائب رئيس اتحاد الموظفين في “أونروا” عبد العزيز أبو سويرح إن إدارة الوكالة قررت سحب ووقف توزيع “مدونة السلوك” التي لاقت رفضًا واستهجانًا واسعًا.
 
وأضاف في تصريح صحفي أن “أونروا” قامت بسحب النشرة من مدراء المناطق التعليمية بعد حملة الرفض الكبير من اتحاد الموظفين ومكوّنات المجتمع المحلي.
 
وطالب أبو سويرح، وكالة “أونروا” بفتح تحقيقٍ في هذه القضية والوقوف على أسباب نشر هذه المدونة التي ما زالت قيد الجدل في أروقة الأمم المتحدة، وفق بوابة اللاجئين.
 
وقبل أيّام أصدر “مكتب الأخلاقيات” التابع لوكالة “أونروا” نشرة تثقيفيّة تحت اسم “مدونة قواعد السلوك” لتوزيعها على مؤسساتها في مناطق اللجوء الخمسة، حيث احتوت الوثيقة على عبارات وأفكار حول الشذوذ والميل الجنسي بما يخالف أعراف المجتمع وتقاليده.
 
وتضمنت مدونة السلوك التي عممتها وكالة “أونروا” دعوة إلى المساواة بين الجنسين بمن فيهم من يسمون “المثليين”.
 
وجاء في الفقرة التي أثارت حفيظة اتحادات الموظفين والمجلس التشريعي بغزة وعدد من المؤسسات الأهلية: “تنظر الأونروا إلى المساواة بين الجنسين وفقاً لآراء الأمم المتحدة، ونتيجة لذلك تصنف المساواة بين الجنسين بشمول الزملاء والمستفيدين من المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وأحرار الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى 1-LGBT)، وفي حال تعارض ذلك مع الأعراف الثقافية المحلية يجب أن تسترشد سلوكياتنا معايير السلوك للخدمة المدنية الدولية وغيرها من الأنظمة والقواعد التابعة للأمم المتحدة”.
 
وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أكدت أن شعب فلسطين لن يسمح بتمرير مخططات تمييع قيم المجتمع.
رقم : 1082655
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