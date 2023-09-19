أميرعبداللهيان يلتقي نظيره الأرميني في نيويورك

وناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مع نظيره الارميني آرارات ميرزويان في هذا اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، بالإضافة إلى النزاع في ناغورني قره باغ .