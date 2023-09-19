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الثلاثاء 19 أيلول 2023 ساعة 19:17

الملك الأردني: 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال بلا حقوق

الملك الأردني: 5 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال بلا حقوق
وخلال إلقاء كلمته في الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حذر الملك الأردني عبدالله الثاني من استمرار المعاناة في المنطقة إلى أن يساعد العالم في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
 
ونبّه إلى أنه لا يمكن لأي بناء للأمن والتنمية الإقليميين أن يثبت أساساته "فوق الرماد المحترق لهذا الصراع"، مشيرا إلى أن نيران الصراع لا تزال مشتعلة بعد مرور سبعة عقود ونصف.
 
ولفت الانتباه إلى استحالة الاتفاق على حل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي إذا استمرت "الضبابية التي تحيط بمستقبل الفلسطينيين، الذين يعيش خمسة ملايين منهم تحت الاحتلال بلا حقوق ولا حرية في التنقل ولا قرارات لهم في إدارة شؤون حياتهم".
 
وأكد على حق الفلسطينيين في قيام دولتهم المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حسب تعبيره.
 
وتابع أن اللاجئين يشكلون أكثر من ثلث سكان الأردن، مشيرا إلى الخطر وعدم اليقين الذي يواجهه مئات الآلاف منهم بسبب تخفيض الدعم.
 
وأوضح أن بلاده "يستضيف 1.4 مليون سوري- نصفهم تحت سن الـ 18. وبالنسبة للكثيرين منهم فالأردن هو البلد الوحيد الذي عرفوه على الإطلاق فقد ولد أكثر من 230 ألف طفل سوري في الأردن منذ عام 2011" وفقا للملك عبد الله.
 
وقال إن بلاده تشارك اللاجئين السوريين موارده الثمينة لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
 
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، مشيرا إلى أن المسؤولية في التعامل مع اللاجئين تقع على عاتق الجميع، "لأن العالم لا يملك ترف التهرب من مسؤوليته ليترك جيلا ضائعا" وفق قوله.
رقم : 1082672
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