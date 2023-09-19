أذربيجان تطلق عملية عسكرية في قره باغ والذريعة مكافحة الارهاب

واضافت وزارة الدفاع الاذربيجانية، ان العملية تستهدف كبح استفزازات واسعة النطاق، وطرد ما اعتبرت انها قوات أرمينية.

واوضحت ان العملية تتم بواسطة أسلحة عالية الدقة، يجري خلالها استهداف مواقع وحدات القوات المسلحة الأرمينية على الخطوط الأمامية ونقاط إطلاق النار على مدى طويل في العمق.

واعتبرت أذربيجان أن السلام ممكن مع أرمينيا في حال انسحاب كامل وغير المشروط للقوات المسلحة الأرمينية من منطقة قره باغ، وحل ما اسمته بالنظام الانفصالي فيها.

المسؤولون في ناغورني قره باغ، اكدوا وقوع عدد من القتلى والجرحى جراء القصف الاذربيجاني، واضافوا ان الضحايا هم من المدنيين. واوضحوا ان القصف استهدف منشآت مدنية.

ووصفت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان لها اليوم الثلاثاء،العملية العسكرية الأذربيجانية في قره باغ ،بالعدوانية. وجاء في بيان الخارجية الأرمنية: "ندين بشدة عدوان أذربيجان على قره باغ والجريمة الجماعية"مشددة على أن "هذا استمرار لاستخدام القوة ضد قره باغ منذ ثلاث سنوات عام 2020". وتابع:" أن المناطق المدنية ومدينة ستيباناكيرت ومدنا وقرى أخرى تتعرض للقصف". وناشدت الخارجية عبر بيانها "الشركاء الدوليين أعضاء مجلس الأمن التابع الذين يتحملون المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وقوات حفظ السلام الروسية المتمركزة في قره" التدخل لوقف هذه العملية. وأضاف البيان: "على أذربيجان وروسيا اتخاذ خطوات واضحة لا لبس فيها لوقف العدوان الأذربيجاني". بدوره عقد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اجتماعا لمجلس الأمن الأرميني على خلفية الوضع في قره باغ. وكانت وزارة الدفاع الأرمينية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئ نسبيا، بعد إطلاق باكو عملية عسكرية في قره باغ. وجاء في بيان الدفاع: "عند الساعة 14.00 ظهرا بالتوقيت المحلي، أصبح الوضع على الحدود مع أذربيجان هادئا نسبيا". وأفاد سكان ستيبانا كيرت في قره باغ في وقت سابق من اليوم، بسماع أصوات انفجارات بعيدة دوت في المنطقة.

ونفت أرمينيا وجود قوات تابعة لها في المنطقة. ودعت قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة الى التدخل ووقف ما اسمته بالعدوان الشامل من باكو على السكان المحليين.

وطالب رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان من روسيا والأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات حيال العملية العسكرية التي أطلقتها باكو. وندّد ايضا بالدعوات إلى تنفيذ انقلاب، حيث ترفض المعارض الارمينية موقف باشينيان وتطالبه بالتدخل الفوري في قره باغ.

واعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، عن قلقه من احتدام المواجهات في منطقة قره باغ؛ داعيا طرفي النزاع الى الوفاء ببنود اتفاق وقف اطلاق النار وتسوية القضايا عن طريق الحوار. وجاء ذلك ردا من المتحدث باسم الخارجية، على التطورات التي حصلت اليوم الثلاثاء في منطقة قرة باغ. واضاف كنعاني: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعترف بان منطقة قرة باغ جزءا من الاراضي الاذربيجانية وترى بانه يجب حل القضايا المتعلقة بذلك مثل الحقوق والامن، في هذا الاطار وعن طريق الحوار. كما جدد المتحدث باسم الخارجية الايرانية، وفقا لارنا، التاكيد على دور البلدان الاقليمية في دعم التسوية السلمية للخلافات، مع الاعلان عن استعداد الجمهورية الاسلامية لاستضافة اجتماع 3+3 بهذا الشان.

من جهة اخرى، اعلنت روسيا انها على تواصل مع كل من أذربيجان وأرمينيا. ودعت الى عقد مفاوضات لحل الصراع على إقليم قرة باغ، فيما اكدت فرنسا ان لا يمكن لأي ذريعة أن تبرر مثل هذا الإجراء الأحادي الذي يهدّد آلاف المدنيين المتضررين بأشهر من الحصار غير القانوني، ويتعارض مع جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. ودعت اذربيجان إلى وقف هجومها فورًا والعودة إلى احترام القانون الدولي. فيما اكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، ان يجب أن تتوقف التحركات العسكرية لأذربيجان على الفور للسماح بإجراء حوار حقيقي بين باكو وأرمن ناغورني قره باغ.