'انصارالله' تكشف نتيجة مفاوضاتها مع السعودية في الرياض

وعاد وفد حركة أنصارالله المفاوض،من الرياض إلى العاصمة صنعاء، بعد مضي 5 أيام حيث يرافقه الوسيط العُماني.

وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أوضح أن الملف الإنساني على رأس الملفات التي يعمل عليها الوفد الوطني، والمتمثل في صرف مرتبات جميع الموظفين وفتح المطار والموانئ والإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين.

وأضاف: "من الملفات التي نعمل عليها خروج القوات الأجنبية وإعادة إعمار اليمن وصولاً إلى الحل السياسي الشامل".

ولفت إلى أن النقاشات في الملف الإنساني مهمة أساسية للوفد الوطني في التفاوض مع الطرف السعودي ودول العدوان والمجتمع الدولي.

كما أكد عبدالسلام أن الوفد الوطني يعمل في المسار للحصول على حقوق شعبنا العادلة، والوصول لحلول تنهي الحالة القائمة التي لا تمثل أي استقرار ولا تعالج المتطلبات الإنسانية لشعبنا.

وفي السياق نفسه، كتب عضو المكتب السياسي لأنصار الله علي القحوم في تغريدة على تويتر: ان هذه الجولة من المفاوضات أتسمت بالجدية والإيجابية والتفائل في تجاوز التعثر والعقد في الملفات الإنسانية وصرف المرتبات والمعالجات الإنسانية ذات الأولوية.

واكد ان المفاوضات تأتي في إطار استكمال اللقاءات والمفاوضات في مسقط وصنعاء والرياض في معالجات جدية للملفات الإنسانية وصرف المرتبات على مستوى الجمهورية اليمنية ووقف العدوان ورفع الحصار وخروج القوات الأجنبية وإعادة الإعمار وجبر الضرر وإطلاق الأسرى والمعتقلين وفتح المطارات والموانئ اليمنية وصولا إلى الحل السياسي الشامل.

يشار إلى أن الوفد الوطني اليمني المفاوض غادر برفقة الوسيط العماني العاصمة صنعاء، الخميس الماضي، إلى الرياض، لاستكمال جولات التفاوض.