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الأربعاء 20 أيلول 2023 ساعة 06:46

عبداللهيان يتحدث عن مشاوراته مع نظيره العراقي في نيويورك

عبداللهيان يتحدث عن مشاوراته مع نظيره العراقي في نيويورك
وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي يحضر الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك برفقة رئيس الجمهورية السيد إبراهيم رئيسي، التقى مع نظيره العراقي فؤاد حسين وبحث معه القضايا والمستجدات الثنائية بالمنطقة.
وعقد هذا اللقاء مساء الاثنين حسب توقيت نيويورك في مقر اقامة وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان.

وكتب امير عبداللهيان، على موقع أكس (تويتر سابقا) عن هذا الاجتماع والمواضيع التي تمت مناقشتها مع نظيره العراقي: لقد عقدنا اجتماعا مع السيد فؤاد حسين في نيويورك، وأكد أنه تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة (الإرهابية) في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها يتم وفق الاتفاق الأمني.

يذكر انه انتهى يوم أمس الثلاثاء 19 أيلول/سبتمبر، الموعد النهائي لتنفيذ الاتفاق الأمني بين إيران والعراق، الذي تم توقيعه في بغداد في 18 آذار/ مارس الماضي. وبناء على هذا الاتفاق، تعهدت الحكومة المركزية العراقية بنزع سلاح الجماعات الإرهابية والانفصالية المتمركزة في كردستان العراق وبالقرب من الحدود الشمالية الغربية لإيران، ونقلها إلى مناطق في عمق الأراضي العراقة وإخلاء قواعدها.
رقم : 1082712
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