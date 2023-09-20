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الأربعاء 20 أيلول 2023 ساعة 06:51

اللواء باقري: وثيقة التعاون طويل الامد بين ايران وروسيا قيد الصياغة

اللواء باقري: وثيقة التعاون طويل الامد بين ايران وروسيا قيد الصياغة
وقال اللواء باقري، خلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي الجنرال سيرغي شويغو، مساء الثلاثاء، في طهران، في إشارة إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين: بناء على قرار قادة البلدين، تمضي العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية روسيا الاتحادية في طريق النمو والتطور، ولحسن الحظ، اكتسبت هذه العلاقة أبعاداً جديدة مع مرور الوقت.

وأضاف رئيس أركان القوات المسلحة: إن التطورات التي يشهدها العالم اليوم تشير إلى أن عهد العالم أحادي القطب قد انتهى وأن بنية النظام الدولي تتجه نحو عالم متعدد الأقطاب.

وفي هذا الصدد، قال اللواء باقري: إن نتائج مواقف إيران وروسيا تشير أيضاً إلى الموضوع نفسه، وهو أن حركة التطورات العالمية نحو النظام متعدد الأقطاب تتسارع.
واعتبر رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة كلمة وزير الدفاع الروسي في مؤتمر موسكو الأمني بانها ​​تظهر أيضاً تحرك هيكل القوة العالمية وتوازن القوى نحو النظام متعدد الأقطاب.

وتابع اللواء باقري: ان رأي قائد الثورة الإسلامية هو أن التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا هو لصالح البلدين، ولهذا السبب فإن وثيقة التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا تجري صياغتها في الوقت الحاضر.

وذكر: أن هذه الوثيقة لها أبعاد عسكرية ودفاعية قوية ويمكن أن تكون منصة مناسبة لتطوير التعاون طويل الأمد بين البلدين.

وشدد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة على ضرورة أن تعمل جهود البلدين على تعزيز التعاون الثنائي وأضاف: على الرغم من التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين في السنوات الأخيرة، إلا أننا مازلنا نعتقد أن هناك قدرات كبيرة غير مستغلة في العلاقات بين البلدين، وينبغي بذل المزيد من الجهود للوصول بالعلاقات إلى المستوى المنشود.

وأشار اللواء باقري إلى أن الإدارات العسكرية في إيران وروسيا هي في الواقع من الرواد في تعزيز العلاقات بين البلدين، و"لا شك أن عقد اجتماع اللجان العسكرية والدفاعية المشتركة بين البلدين يمكن أن يسرع عملية هذا النمو".

وأشار إلى التفاعل في المجال البحري بين البلدين، وقال: حتى الآن تم تنفيذ تعاون إيجابي في القوات البحرية للبلدين، وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى التدريبات البحرية المشتركة، وينبغي أن تكون هذه العملية متطورة.

وقال اللواء باقري: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وصفت إجراء مناورة مشتركة في فبراير من العام المقبل بأنها فرصة لتحسين مستوى العلاقات الدفاعية والعسكرية بين البلدين.

كما أعلن استعداد ايران للمساعدة بتسوية النزاعات الإقليمية وحل الخلافات بين البلدين الجارين أذربيجان وأرمينيا.

من جانبه صرح وزير الدفاع الروسي، أن الهدف من هذه الزيارة هو تطوير التعاون الدفاعي في المجالات التي تهم البلدين.

وأعلن الجنرال سيرغي شويغو استعداد بلاده لحل الخلافات بين الدولتين الجارتين أذربيجان وأرمينيا.

كما أكد على التعاون التدريبي والتبادل الطلابي على المستوى الجامعي وإجراء التدريبات المشتركة بين البلدين.
 
رقم : 1082713
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