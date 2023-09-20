الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 20 أيلول 2023 ساعة 07:03

البرهان يزور رابع محطة ميدانية له.. وبيان هام لخارجية مسار دول جوار السودان

البرهان يزور رابع محطة ميدانية له.. وبيان هام لخارجية مسار دول جوار السودان
وتعد الولاية الشمالية المحطة الرابعة محليا للبرهان في جدول زياراته الميدانية، عقب مغادرته القيادة العامة للجيش بالخرطوم.

ميدانيا، تجددت الاشتباكات بشكل عنيف ومتصاعد في منطقة قيادة الجيش وسط الخرطوم، لليوم الخامس على التوالي، وتصاعدت أعمدة الدخان حول المنطقة.

وهاجمت قوات الدعم السريع الجيش مستخدمة المدفعية الثقيلة بشكل كثيف في عدد من المواقع والمقار المتاخمة للقيادة العامة للقوات المسلحة.

على صعيد آخر، صدر بيان مشترك حول الاجتماع الثاني لوزراء خارجية مسار دول جوار السودان وهي مصر، تشاد، إفريقيا الوسطى، إثيوبيا، إريتريا، ليبيا، جنوب السودان، في مقر البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

وأكد الاجتماع على اعتماد خارطة الطريق التي تمت بلورتها خلال اجتماع ندجامينا، والتوافق على تنفيذ بنودها من خلال تضافر جهود دول جوار السودان لاتخاذ إجراءات مُحددة تشمل الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للتعامل مع الأزمة الراهنة، وضمان استقرار واحترام سيادة السودان.

واستعرض الاجتماع جهود دول جوار السودان لتسوية الأزمة، واتصالاتهم بمختلف الأطراف السودانية، والتنسيق القائم بين دول جوار والآليات الأخري التي تتناول الأزمة في السودان، كما تم التشاور وتبادل الرؤى حول أولويات التحرك خلال المرحلة القادمة، والاتفاق على اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مُستدام في السودان، وشحذ الجهود الدولية للاستجابة للوضع الإنساني، بما في ذلك توفير الدعم المطلوب لدول الجوار التي تستضيف أعدادا كبيرة ومتزايدة من السودانيين.

وقد اتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق والتواصل، وعقد الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء خارجية دول جوار السودان في القاهرة في تاريخ قريب يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية لتقييم ما تم إنجازه في سبيل تنفيذ بنود خارطة الطريق.
 
رقم : 1082716
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مرجع المسلمين الشيعة في المدينة المنور الشيخ محمد علي العمري
صفحات من تاريخ المرجع المسلمين الشيعة في المدينة المنور الشيخ محمد علي العمري
وزير الدفاع الروسي من طهران: علاقاتنا مع إيران تصل إلى مستوى جديد
وزير الدفاع الروسي من طهران: علاقاتنا مع إيران تصل إلى مستوى جديد
20 أيلول 2023
الخارجية الأمريكية: لا يمكننا التعامل مع الملف العراقي من دون التنسيق الداخلي بين أربيل وبغداد
الخارجية الأمريكية: لا يمكننا التعامل مع الملف العراقي من دون التنسيق الداخلي بين أربيل وبغداد
20 أيلول 2023
الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل
الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل
20 أيلول 2023
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
20 أيلول 2023
'انصارالله' تكشف نتيجة مفاوضاتها مع السعودية في الرياض
19 أيلول 2023
إيران تعرب عن قلقها من احتدام المواجهات في منطقة قرة باغ
إيران تعرب عن قلقها من احتدام المواجهات في منطقة قرة باغ
19 أيلول 2023
مسؤول ايراني يدعو للرد بالمثل على حظر وسائل اعلام ايرانية
مسؤول ايراني يدعو للرد بالمثل على حظر وسائل اعلام ايرانية
19 أيلول 2023
اللواء سلامي: الأميركيون اعترفوا بأنهم على وشك الزوال
اللواء سلامي: الأميركيون اعترفوا بأنهم على وشك الزوال
19 أيلول 2023
رئيسي: إيران مستعدة للمشاركة في نشر السلام والأمن في العالم
رئيسي: إيران مستعدة للمشاركة في نشر السلام والأمن في العالم
19 أيلول 2023
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
18 أيلول 2023
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
18 أيلول 2023
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
18 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران