البرهان يزور رابع محطة ميدانية له.. وبيان هام لخارجية مسار دول جوار السودان

وتعد الولاية الشمالية المحطة الرابعة محليا للبرهان في جدول زياراته الميدانية، عقب مغادرته القيادة العامة للجيش بالخرطوم.



ميدانيا، تجددت الاشتباكات بشكل عنيف ومتصاعد في منطقة قيادة الجيش وسط الخرطوم، لليوم الخامس على التوالي، وتصاعدت أعمدة الدخان حول المنطقة.



وهاجمت قوات الدعم السريع الجيش مستخدمة المدفعية الثقيلة بشكل كثيف في عدد من المواقع والمقار المتاخمة للقيادة العامة للقوات المسلحة.



على صعيد آخر، صدر بيان مشترك حول الاجتماع الثاني لوزراء خارجية مسار دول جوار السودان وهي مصر، تشاد، إفريقيا الوسطى، إثيوبيا، إريتريا، ليبيا، جنوب السودان، في مقر البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك.



وأكد الاجتماع على اعتماد خارطة الطريق التي تمت بلورتها خلال اجتماع ندجامينا، والتوافق على تنفيذ بنودها من خلال تضافر جهود دول جوار السودان لاتخاذ إجراءات مُحددة تشمل الأبعاد السياسية والأمنية والإنسانية للتعامل مع الأزمة الراهنة، وضمان استقرار واحترام سيادة السودان.



واستعرض الاجتماع جهود دول جوار السودان لتسوية الأزمة، واتصالاتهم بمختلف الأطراف السودانية، والتنسيق القائم بين دول جوار والآليات الأخري التي تتناول الأزمة في السودان، كما تم التشاور وتبادل الرؤى حول أولويات التحرك خلال المرحلة القادمة، والاتفاق على اتخاذ تدابير عملية للتوصل لوقف إطلاق نار مُستدام في السودان، وشحذ الجهود الدولية للاستجابة للوضع الإنساني، بما في ذلك توفير الدعم المطلوب لدول الجوار التي تستضيف أعدادا كبيرة ومتزايدة من السودانيين.



وقد اتفق وزراء الخارجية على استمرار التنسيق والتواصل، وعقد الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء خارجية دول جوار السودان في القاهرة في تاريخ قريب يتم الاتفاق عليه من خلال القنوات الدبلوماسية لتقييم ما تم إنجازه في سبيل تنفيذ بنود خارطة الطريق.

