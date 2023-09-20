الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 20 أيلول 2023 ساعة 07:07

الحوثيون يعلقون على زيارة الوفد إلى الرياض ولقاء مسؤولين سعوديين بينهم وزير الدفاع الأمير خالد

الحوثيون يعلقون على زيارة الوفد إلى الرياض ولقاء مسؤولين سعوديين بينهم وزير الدفاع الأمير خالد
وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب محمد عبد السلام: "في إطار المساعي المشكورة التي يبذلها الأشقاء في سلطنة عمان لدعم السلام وإنهاء الأزمة الانسانية، أجرى وفدنا فور وصوله إلى الرياض لقاءات مكثفة مع الجانب السعودي ناقشنا فيها بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة، وسنرفعها للقيادة للتشاور وبما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني منه شعبنا اليمني وبما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام".

 هذا وأكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان فجر اليوم الأربعاء أنه التقى وفد صنعاء (الحوثيون) الذي زار الرياض لاستكمال الجهود الرامية لدعم مسار السلام في اليمن.

وأمس الثلاثاء،  ذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مطلعة، أن وفد الحوثيين المفاوض يعتزم مغادرة الرياض، بعد جولة محادثات استمرت خمسة أيام مع مسؤولين سعوديين.
رقم : 1082718
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مرجع المسلمين الشيعة في المدينة المنور الشيخ محمد علي العمري
صفحات من تاريخ المرجع المسلمين الشيعة في المدينة المنور الشيخ محمد علي العمري
وزير الدفاع الروسي من طهران: علاقاتنا مع إيران تصل إلى مستوى جديد
وزير الدفاع الروسي من طهران: علاقاتنا مع إيران تصل إلى مستوى جديد
20 أيلول 2023
الخارجية الأمريكية: لا يمكننا التعامل مع الملف العراقي من دون التنسيق الداخلي بين أربيل وبغداد
الخارجية الأمريكية: لا يمكننا التعامل مع الملف العراقي من دون التنسيق الداخلي بين أربيل وبغداد
20 أيلول 2023
الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل
الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل
20 أيلول 2023
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
20 أيلول 2023
'انصارالله' تكشف نتيجة مفاوضاتها مع السعودية في الرياض
19 أيلول 2023
إيران تعرب عن قلقها من احتدام المواجهات في منطقة قرة باغ
إيران تعرب عن قلقها من احتدام المواجهات في منطقة قرة باغ
19 أيلول 2023
مسؤول ايراني يدعو للرد بالمثل على حظر وسائل اعلام ايرانية
مسؤول ايراني يدعو للرد بالمثل على حظر وسائل اعلام ايرانية
19 أيلول 2023
اللواء سلامي: الأميركيون اعترفوا بأنهم على وشك الزوال
اللواء سلامي: الأميركيون اعترفوا بأنهم على وشك الزوال
19 أيلول 2023
رئيسي: إيران مستعدة للمشاركة في نشر السلام والأمن في العالم
رئيسي: إيران مستعدة للمشاركة في نشر السلام والأمن في العالم
19 أيلول 2023
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
وزارة الدفاع الإيرانية توضح تفاصيل حادثة سقوط جسم مجهول في جرجان
18 أيلول 2023
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
18 أيلول 2023
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
18 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟
تنفيذ الاتفاقية الأمنية محور زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران