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الأربعاء 20 أيلول 2023 ساعة 07:08

الرئيس الجزائري: لن نتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية

الرئيس الجزائري: لن نتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية
وذكر الرئيس الجزائري في كلمته أمام رؤساء وقادة دول العالم في أشغال الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الجزائر لن تتخلى عن مساندة القضايا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من حقه ومن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف الرئيس الجزائري: "متمسكون بمبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، وعلى المجتمع الدولي تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تمكين الشعب الفلسطيني من كسب حقوقه المشروعة".

ودعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، "مجلس الأمن، لإصدار قرار يؤكد حل الدولتين ويوقف القرارات الأحادية الجانب من طرف إسرائيل وأنشطتها الاستيطانية، بالإضافة إلى عقد جمعية عامة استثنائية للأمم المتحدة، لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الأممية".

كما أوضح الرئيس الجزائري في كلمته، أن الجزائر بادرت نهاية العام الماضي بإشرافه الشخصي إلى مبادرة لتوحيد الفصائل الفلسطينية.

هذا واجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق، بنظيره الجزائري عبد المحيد تبون، على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.

كما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الرئيس عباس "أطلع الرئيس تبون على آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى ممارسات الاحتلال وعدوانه بحق الشعب الفلسطيني، والتي تقوض فرص السلام وحل الدولتين".
مصدر : وكالات
رقم : 1082719
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