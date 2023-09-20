رئيس الوزراء الياباني "مصمّم" على لقاء الرئيس الكوري الشمالي

أكّد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، من على منبر الأمم المتّحدة، اليوم الثلاثاء، "تصميمه" على لقاء الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ-أون.



وفي خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال كيشيدا إنّ "سياسة اليابان تجاه كوريا الشمالية لم تتغيّر"، مشيراً إلى أنّ اليابان "تريد تطبيع علاقاتها مع كوريا الشمالية".



وأضاف أنّه "بهدف فتح صفحة جديدة سويّاً، أودّ أن أعرب عن تصميمي على مقابلة الرئيس كيم جونغ-أون وجهاً لوجه وفي أي وقت ومن دون شروط".



عشرات الآلاف يتظاهرون في نيويورك من أجل المناخ قبيل افتتاح أعمال الجمعية العامة في الأمم المتحدة

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18 أيلول



وأوضح رئيس الوزراء الياباني أنّه سيسعى إلى "تنظيم لقاءات رفيعة المستوى" تحت إشرافه من أجل أن تُعقد هذه القمّة في أسرع وقت ممكن.



وقبل أيام، أعلن المتحدّث باسم الحكومة اليابانية أنّ كيشيدا مستعدّ للقاء كيم "من دون شروط مسبقة".



وكان رئيس الوزراء الياباني الأسبق، جونيتشيرو كويزومي، زار كوريا الشمالية مرتين حيث التقى الرئيس الراحل كيم جونغ-إيل والد الرئيس الحالي.



لكنّ العلاقات بين طوكيو وبيونغ يانغ ما لبثت أن تدهورت قبل أن تتفاقم أكثر في وقتٍ لاحق.



وتتهم كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بإنشاء "تحالف ‏نووي يستهدف بيونغ يانغ"، وأكدت في وقت سابق أنّه إذا استمرّت تهديدات الأعداء ضد بلاده، فسوف يلقون رداً بالأسلحة النووية.