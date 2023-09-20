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الأربعاء 20 أيلول 2023 ساعة 07:30

اليابان تؤيد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي

اليابان تؤيد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي
وقال كيشيدا خلال كلمة له في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن العالم يتغير بشكل ملموس، ونحن بحاجة إلى مجلس أمن يعكس عالم اليوم. تؤيد اليابان زيادة التمثيل الإفريقي في مجلس الأمن، فضلا عن الحاجة إلى زيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف "الآن وعندما يتم الاحتفال العام بالذكرى الثمانين لإنشاء الأمم المتحدة في العام المقبل، فإن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات ملموسة".

وأوضح كيشيدا أن المبادرات الرامية إلى الحد من استخدام حق النقض في مجلس الأمن، والذي يتسبب في حدوث انقسام داخل الأمم المتحدة، ستساعد في استعادة وتعزيز الثقة في مجلس الأمن الدولي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعلن أمس الثلاثاء، خلال كلمته أمام الجمعية العامة في الأمم المتحدة، أن بلاده تعتزم العمل مع دول أخرى لزيادة عدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الأعضاء الدائمين وغير الدائمين.

وانطلقت أمس أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "إعادة بناء الثقة وجسور التضامن العالمي"، حيث من المقرر أن تستمر أعمال القمة لمدة أسبوع.
 
رقم : 1082728
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