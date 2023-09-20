الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل

وأفادت الرئاسة السورية، اليوم الثلاثاء، بأنّ الرئيس الأسد سيبدأ يوم الخميس المقبل زيارة إلى الصين و سيعقد الرئيسان الأسد وشي جين بينغ قمة سورية – صينية.



وتشمل الزيارة عدداً من اللقاءات والفعاليات التي سيجريها الأسد في مدينتي خانجو وبكين، ويرافقه في الزيارة وفد سياسي واقتصادي.



وفي وقتٍ سابق، خلال لقاء جمع الأسد بالمبعوث الصيني الخاص تشاي جون في دمشق، أشاد الرئيس السوري بالدور الصيني على مستوى العالم "الذي يتصاعد بصورة هادئة ومتوازنة"، بحسب وصفه.



وأكد الأسد أن سوريا لا تنسى وقوف الصين إلى جانبها خلال الحرب من أجل الدفاع عن السيادة السورية وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تُقدر كل ما قدمته بكين من مساعدات خلال فترة الزلزال.



من جانبه، نقل المبعوث الخاص إلى الأسد حرص نظيره الصيني على تحقيق نتائج أكبر في العلاقات الثنائية، مؤكداً أن الصين تنظر إلى العلاقات بسوريا من منظور استراتيجي، وضمن رؤية شاملة للمنطقة.