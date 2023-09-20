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الأربعاء 20 أيلول 2023 ساعة 10:08

أردوغان يلتقي نتنياهو في نيويورك ويناقشان جهود تطبيع العلاقات مع السعودية

أردوغان يلتقي نتنياهو في نيويورك ويناقشان جهود تطبيع العلاقات مع السعودية
وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بأن لقاء أردوغان ونتنياهو جرى بالبيت التركي، وجرى خلاله بحث القضايا الدولية والإقليمية، والعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أردوغان أن تركيا يمكنها القيام بعمل مشترك مع الكيان الإسرائيلي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وأضاف قائلا: “يتعين علينا جميعا العمل معا من أجل عالم يسود فيه السلام”.

بدورها، ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن نتنياهو ناقش مع أردوغان جهود تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، مبينة أن مكتب نتنياهو أعلن أن الجانبين اتفقا على “تنسيق الزيارات المتبادلة في المستقبل القريب”.

وذكرت القناة 12 العبرية أن أردوغان مهتم بترتيب رحلة إلى الكيان الصهيوني في أقرب وقت ممكن للصلاة في المسجد الأقصى.
رقم : 1082765
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