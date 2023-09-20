كتائب القسام تنعى مقاتليها في جنين محمود السعدي ومحمود عرعراوي

وحسب المركز الفلسطيني للإعلام نعت القسام، في بيان لها، الشهيدين القساميين المجاهدين، محمود علي السعدي، ومحمود خالد العرعراوي، وقالت إنهما ارتقيا بعد اشتباكٍ مسلح خاضوه مع إخوانهم المجاهدين من مختلف الفصائل في جنين أمس.

وأكدت أنهم أساؤوا في اشتباكهم وجه قوات الاحتلال الخاصة وأذاقوها بأس جنين الشديد، حين حاولت التسلل ليل أمس الثلاثاء إلى مخيم العزة والصمود فاكتشفها المجاهدون وأمطروها بصلياتٍ كثيفة من الرصاص، وفجروا عدداً من آليات العدو بعبوات الموت، موقعين في صفوفهم إصاباتٍ محققة.

وفي ذات البيان، نعت كتائب القسام "رفاق الدم والسلاح"، الذين ارتقوا خلال صد العدوان الشهيدين البطلين عطا موسى ورأفت خمايسة، مؤكدة أن مخيم جنين سيبقى عصياًّ على المحتل ولن يتمكن العدو من كسره.