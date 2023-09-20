الكرملين: بوتين يلتقي وزير الخارجية الصيني

وقال بيسكوف: "سيستقبل بوتين اليوم وانغ يي، وزير الخارجية الصيني الذي يقوم بزيارة إلى روسيا".



وكان وانغ يي قد أجرى مباحثات وصفها بيسكوف بـ"المثمرة للغاية" مع سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وغيرهما من كبار المسؤولين الروس.



وعن زيارة بوتين إلى الصين، قال بيسكوف إنه يجري الإعداد للزيارة، وسيعلن الكرملين عن موعدها في الوقت المناسب.



وعلى صعيد آخر، أشار بيسكوف إلى أنه تم إطلاع الرئيس بوتين على نتائج زيارة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى الشرق الأقصى الروسي مؤخرا.