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الأربعاء 20 أيلول 2023 ساعة 14:02

دعوات دولية لوقف فوري لأعمال القتال في إقليم ناغورنو كاراباخ

دعوات دولية لوقف فوري لأعمال القتال في إقليم ناغورنو كاراباخ
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، إلى "وقف فوري للقتال" في ناغورنو كاراباخ.
 
وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك إن "الأمين العام يدعو بأقوى العبارات إلى وقف فوري للقتال ووقف التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لعام 2020 ومبادئ القانون الإنساني الدولي".
 
وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن قلق طهران حيال التطورات في قره باغ، داعية أطراف الصراع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وتسوية الخلافات عبر الحوار.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني: "نعرب عن قلق بلادنا إزاء تصاعد الصراعات في المنطقة، ونطالب جميع الأطراف بالالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وحل القضايا من خلال الحوار".
 
كما دعت روسيا، الأربعاء، إلى "وقف فوري لإراقة الدماء" في ناغورنو كاراباخ، الجيب الأذربيجاني الانفصالي الذي تقطنه أغلبية أرمينية والذي شنّت ضدّه قوات باكو، الثلاثاء، هجوماً واسع النطاق بهدف انتزاع استسلامِِ أرميني كامل.
 
وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنّه "في ما يتعلّق بالتصعيد الحادّ للمواجهة المسلّحة في ناغورنو كاراباخ، نحضّ أطراف النزاع على الوقف الفوري لإراقة الدماء وإنهاء الأعمال العدائية ووضع حدّ للخسائر المدنية".
 
وأفاد الانفصاليون بسقوط 27 قتيلاً، بينهم مدنيان، وأكثر من مئتي جريح، مؤكّدين إجلاء نحو سبعة آلاف شخص من 16 قرية.
 
من جهتها، أعلنت باكو سقوط قتيلين مدنيين في مناطق خاضعة لسيطرتها.
 
ومساء الثلاثاء أعلنت أذربيحان سيطرتها على أكثر من 60 موقعاً أرمينياً في الإقليم.
 
في السياق بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان التطورات الأخيرة في إقليم ناغورنو كاراباخ.
 
ودعا بلينكن علييف إلى وقف العمليات العسكرية "على الفور" والعودة إلى التهدئة. وأشار بلينكن إلى أن الحل العسكري "غير ممكن"، ودعا باكو إلى حل المشاكل مع الأرمن في كاراباخ "من خلال الحوار".
 
هذا وأعربت وزارة الخارجية الأذربيجانية عن استيائها من موقف نظيرتها الفرنسية حيال ما سمتها بالتدابير التي يتخذها الجيش الأذربيجاني في ناغورنو كاراباخ.
 
وقالت الخارجية الأذربيجانية في بيان، الثلاثاء: "يظهر موقف فرنسا هذا أنها لم تستخلص الدروس من الوضع الحالي الذي تواجهه اليوم في المناطق المستعمرة، وأنها تواصل الحفاظ على سياساتها السابقة".
 
وأعربت الخارجية الأذربيجانية عن إدانتها ورفضها لموقف فرنسا حيال التدابير الأذربيجانية في ناغورنو كاراباخ، وأوضحت أن "التدابير" التي تتخذها القوات الأذربيجانية هي بمثابة "رد على استفزازات القوات الأرمينية التي تتموضع في منطقة ناغورنو كاراباخ بشكل غير مشروع".
 
يذكر أن فرنسا دعت، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث المستجدات الحاصلة في ناغورنو كاراباخ.م
 
وتوصل طرفا النزاع في ناغورني كاراباخ إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار بعد العملية التي أطلقتها أذربيجان في الإقليم أمس الثلاثاء.
 
وبحسب وكالة إنترفاكس الروسية، فقد وافق الانفصاليون الأرمن في الإقليم على حل "جيش كاراباخ" ونزع سلاحه بالكامل.
 
ويأتي ذلك بعدما أكدت أرمينيا مقتل 32 شخصًا وجرح أكثر من 200 في العملية العسكرية.
 
وكان مسؤول كبير سابق في إدارة إقليم ناغورني كاراباخ تحدث اليوم الأربعاء عن مقتل نحو 100 شخص وإصابة المئات في المنطقة الانفصالية.
 
وقال روبن فاردانيان الرئيس السابق لحكومة المنطقة الانفصالية لوكالة "رويترز" من كاراباخ: "هذه حرب كبيرة. أذربيجان بدأت عملية كاملة". وأضاف: "هذه في الأساس عملية تطهير عرقي".
 
وأردف: "بالفعل أصيب المئات وقُتل ما يقرب من 100 شخص، الجميع يغض الطرف عن هذا، روسيا صامتة وكذلك الغرب".
 
بدورها، لفتت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إلى أن قواتها في قوة حفظ السلام أجلت أكثر من 2000 مدني من كاراباخ منذ بداية العملية، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.
 
ودعت بلدية ستيباناكرت، عاصمة الإقليم السكّان إلى ملازمة الملاجئ وعدم الفرار، وقالت في بيان: "المغادرة ليست ضرورية في الوقت الحالي، نطلب منكم احترام قواعد السلامة والبقاء في الأقبية والملاجئ"، مضيفة أنها "ستقدّم معلومات إضافية في حال كان الإجلاء ضروريًا".
 
 
رقم : 1082830
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