الغاء الرحلات الجوية من ايران إلى أرمينيا وأذربيجان حتى إشعار آخر

وأضاف محمدي بخش اليوم الأربعاء في مقابلة مع وكالة إرنا: سيتم إلغاء جميع الرحلات الجوية بين إيران وأرمينيا وكذلك بين إيران وجمهورية أذربيجان نظراً للظروف الخاصة لهذه المنطقة ووفقاً لتحذير منظمة الطيران اعتباراً من اليوم الأربعاء 20 سبتمبر حتى إشعار آخر.

وقال: إن هذا القرار اتخذ بهدف إنقاذ حياة الركاب وتسيير السفر الجوي بأمان تام وسوف تقوم شركات الطيران بإبلاغ الركاب في الوقت المناسب.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش دعا بأقوى العبارات إلى وقف فوري للقتال في ناغورني قره باغ ووقف التصعيد والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار لعام 2020 ومبادئ القانون الإنساني الدولي".

ويذكر انه في أعقاب تصاعد التوتر بين جمهورية أذربيجان وأرمينيا، هاجمت القوات الاذربيجانية امس الثلاثاء أجزاء من منطقة ناغورنو قرة باغ المتنازع عليها.