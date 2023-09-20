مفاوضات السلام. . تطور لافت يشهده الملف اليمني

عاد الوفد الوطني اليمني المفاوض برفقة الوسيط العماني الى صنعاء بعد خمسة أيام من المفاوضات في السعودية.

بعد جولة مفاوضات امتدت خمسة أيام مع الجانب السعودي في الرياض بشأن اتفاق محتمل يمهد الطريق لإنهاء العدوان على اليمن، الوفد اليمني المفاوض يعود الى صنعاء برفقة الوسيط العماني للتشاور وسط التأكيد على ان اجواء من التفاؤل سادت هذه الجولة.

رئيس الوفد محمد عبد السلام قال في تغريدة ان الوفد ناقش في الرياض بعض الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف التي وقفت عندها الجولة السابقة. وتابع ان النتيجة سيتم رفعها للقيادة للتشاور بما يساعد في سرعة صرف المرتبات ومعالجة الوضع الإنساني الذي يعاني الشعب اليمني بما يؤدي إلى حل عادل وشامل ومستدام.

عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله علي القحوم قال إن جولة المفاوضات اتسمت بالجدية والإيجابية. وأضاف أن جوّاً من التفاؤل ساد المفاوضات بخصوص تجاوز التعثر والعقد في الملفات الإنسانية وصرف المرتبات والمعالجات الإنسانية ذات الأولوية من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني من جراء العدوان والحصار.

من جهته قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان بعد اجتماعه مع وفد صنعاء ان بلاده حريصة على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس الى طاولة الحوار للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة.

وبحسب مصدر قال إن بعض التقدم أحرز بشأن النقاط الشائكة الرئيسية بما في ذلك الجدول الزمني لخروج القوات الأجنبية من البلاد وآلية دفع أجور الموظفين العموميين.

وتأتي المفاوضات في إطار استكمال سلسلة اللقاءات والمفاوضات التي جرت في مسقط وصنعاء والرياض حول اموال البنك المركزي اليمني وفتح المطارات والموانئ والافراج عن جميع المعتقلين والاسرى وخروج القوات الاجنبية واعادة الاعمار وصولا الى الحل الشامل.

وجاءت زيارة الوفد اليمني الى الرياض بعد ثماني سنوات من الحرب والحصار ورفض الاعتراف بحكومة صنعاء والتفاوض المباشر معها في خطوة ترجمت على انها اعتراف سعودي بشرعية حكومة الانقاذ الوطني.

ويرى مراقبون بأن محادثات الجانبان اليمني والسعودي إيجابية، كونها تركزت على الخيارات والبدائل لتجاوز قضايا الخلاف في جولات تفاوض سابقة.

المعلومات من أروقة هذه الجولات التفاوضية بين صنعاء والرياض، تكشف عن إحراز تقدم حول النقاط الشائكة بشأن آلية صرف مرتبات الموظفين، ومعالجة ملفات إنسانية أخرى منها رفع الحظر كلياً عن المطارات والموانيء، وفتح الممرات بين المحافظات، وإطلاق الأسرى، إلى جانب ما يتعلق بخروج القوات الأجنبية وجهود إعادة الإعمار.

ووفق المؤشرات فإن ثمة تقارباً في وجهات النظر بين الأطراف بشأن تفاصيل الملفين الإنساني والاقتصادي، لكن النقاشات جارية أيضاً بهدف التوصل إلى خارطة طريق أوسع لإرساء السلام وإنهاء الحرب في اليمن، وفق حل عادل ومستدام يقود إلى عملية سياسية شاملة.. عملية تتصدر مطالب صنعاء التي تجدد تأكيدها أن السلام خيارها الأول.

وافاد مصدر بان ملفات عديدة إذن على طاولة المحادثات الجارية بين صنعاء والرياض قد تحتاج عدة جولات تفاوضية أخرى، لكن تبرز على قائمة تحديات هذه المحادثات التوصل لتفاهمات بشأن الضمانات اللازمة لتنفيذ آليات الاتفاقات المحتملة.