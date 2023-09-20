مقتل عدد من الجنود الروس في قره باغ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن عددا من الجنود الروس العاملين في قوات حفظ السلام بقره باغ، قتلوا بنيران أسلحة خفيفة تعرضوا لها وهم في سيارتهم في أثناء عودتهم من نقطة مراقبة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية في قرية جانياتاغ.

وأشارت الدفاع الروسية في بيانها إلى مقتل كل من كان في داخل السيارة، وأن جهات التحقيق الروسية والأذربيجانية شرعت على الفور في استيضاح كافة ملابسات الحادثة.

ويوم أمس، أعلنت الدفاع الروسية أن فرقة حفظ السلام الروسية في إقليم قره باغ، سجلت العديد من الحقائق المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الجانب الأذربيجاني.

ولفتت إلى أنه "منذ الساعة 12:00 ظهر يوم 19 سبتمبر 2023، سجلت فرقة حفظ السلام الروسية العديد من الحقائق المتعلقة بانتهاكات وقف إطلاق النار على الجانب الأذربيجاني على طول خط الاتصال بأكمله".

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية يوم أمس الثلاثاء، إطلاق عملية "لمكافحة الإرهاب" في قره باغ، قالت إنها تهدف لفرض النظام.

بدورها أعلنت الخارجية الأذربيجانية أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة هو الانسحاب الكامل للجيش الأرمني من قرة باغ وحل السلطات في ستيباناكيرت.

من جانبها، دعت الخارجية الروسية طرفي النزاع في منطقة قره باغ إلى وقف العمليات القتالية فورا والعودة إلى تنفيذ الاتفاقات حول تسوية النزاع التي تم التوصل إليها في فترة 2020 – 2022.

وأضافت في بيان اليوم الأربعاء أن "قوات حفظ السلام الروسية تقدم المساعدة للسكان المدنيين في هذه الساعات أيضا، بما في ذلك المساعدات الطبية، وتقوم بإجلاء السكان".