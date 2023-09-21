أردوغان وأنور إبراهيم يدينان حرق المصحف في أوروبا

وأفادت رئاسة دائرة الاتصال التابعة للرئاسة التركية -في بيان أمس الأربعاء بأن أردوغان وإبراهيم أصدرا بيانا مشتركا بشأن تزايد أعمال الكراهية والتعصب والتمييز والعنف ضد المسلمين ومقدساتهم.



وقال الرئيسان في البيان المشترك "ندين بأشد العبارات أحداث حرق نسخ من القرآن الكريم التي وقعت في بعض الدول الأوروبية في الآونة الأخيرة تحت ستار حرية التعبير، وكذلك الخطابات الشعبوية التي تشجع على الإساءة وخطاب الكراهية والاعتداء على الإسلام والمسلمين".



ورحب البيان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس/آذار 2022 القرار رقم 254/76 لإعلان تاريخ 15 مارس/آذار يوما دوليا لمكافحة الإسلاموفوبيا.



وكان الرئيس التركي التقى رئيس الوزراء الماليزي على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.