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الخميس 21 أيلول 2023 ساعة 07:10

طهران: قدمنا ​​ردا إيجابيا على أعلى مستوى للعلاقات مع مصر

طهران: قدمنا ​​ردا إيجابيا على أعلى مستوى للعلاقات مع مصر
و في حوار خاص مع قناة العالم الإخبارية قال أبوالفضل عموئي: قبل ستة أشهر، وبوساطة الصين، توصلنا إلى اتفاق لإقامة علاقات ثنائية مع السعودية، وتباحثت وزارتا خارجية البلدين مع بعضهما البعض في أماكن مختلفة، وأعيد فتح السفارات، وكانت المرحلة الأخيرة هي استقرار السفراء في البلدين. مسار تعزيز العلاقة مع السعودية مستمر، وقد قمنا بدعوة ولي العهد وملك المملكة العربية السعودية لزيارة طهران. كما دعا الجانب السعودي الرئيس الإيراني لزيارة المملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بمضمون العلاقات فقد ورد جميع ذلك في بيان بكين.

وأضاف: الغرض من إقامة العلاقات هو تعزيز وتنفيذ الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما في عامي 1998 و 2001 بمضمون التعاون السياسي والأمني ​​والاقتصادي بين إيران والمملكة العربية السعودية. هناك العديد من القدرات التي يمكن للبلدين الاستفادة منها. وفي القضايا العالمية، نعتقد أنه عندما تقف الدولتان المهمتان إيران والسعودية بجانب بعضهما البعض، وخاصة تكون القضية الفلسطينية في صلب اهتمامهما، سيعود التآزر الناتج عن هذا التعاون بالنفع على العالم الإسلامي والسلام والاستقرار في المنطقة.

الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق

العلاقات بين إيران والعراق علاقات ودية ومتنامية، وقائمة على القواسم المشتركة الثقافية والدينية، ولدينا تعاون وثيق في مختلف القضايا. أحدث مشاريعنا هو ربط خط سكة حديد البصرة-شلمجه، والذي تم تدشينه على الحدود الإيرانية بحضور رئيس الوزراء العراقي. في الأيام الأخيرة، استحوذت مسألة الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق على اهتمام وسائل الإعلام. ونحن في اليوم الأخير من تنفيذ الاتفاق وسنرى نتائجه. وتعود القضية إلى السنوات القليلة الماضية، عندما لم يكن العراق يتمتع بما يكفي من التماسك في أجوائه الأمنية الداخلية، واستقرت بعض الجماعات الإرهابية والمناهضة لإيران في شمال العراق وإقليم كردستان، وأقامت قواعد، وفي العام الماضي نفذت عمليات على الأراضي الإيرانية. كانت هناك حالة من انعدام الأمن في مدن غرب إيران، كان منشأها الجماعات الإرهابية المتمركزة في إقليم كردستان. وبالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي تربطنا بالعراق، فقد اشتكينا مرات عديدة في اجتماعاتنا مع السلطات العراقية، وشددت السلطات العراقية، مستشهدة بأحكام دستور البلاد، على أن الأراضي العراقية لا ينبغي أن تكون مكانا لتهديد أمن الدول الأخرى.
رقم : 1082938
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