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الخميس 21 أيلول 2023 ساعة 07:17

محادثات نووية منفصلة جمعت طهران وواشنطن بوساطة قطرية.. ماذا تضمّنت؟

محادثات نووية منفصلة جمعت طهران وواشنطن بوساطة قطرية.. ماذا تضمّنت؟
أجرت قطر، أمس الأربعاء، محادثاتٍ منفصلةً مع الولايات المتحدة وإيران، تطرّقت إلى البرنامج النووي الإيراني والطائرات الإيرانية بدون طيار، وفق وكالة "رويترز".

وقال مصدران مُطلعان إنّ قطر عقدت اجتماعات ثنائية مُنفصلة مع الولايات المتحدة وإيران، هذا الأسبوع، تناولت المخاوف الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والمخاوف الأميركية بشأن نقل إيران طائرات مُسيرة إلى روسيا.

وقال أحد المصادر لـ"رويترز"، إنّ الاجتماعات عُقدت يومي الإثنين والثلاثاء في نيويورك، على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة.

كما قال المصدر الثاني، وهو دبلوماسي في الشرق الأوسط، إنّه ستكون هناك محادثات ثنائية إضافية هذا الأسبوع، لكنّه لم يُقدّم تفاصيل إضافية، واصفاً الاجتماعات بأنّها "محادثات من أجل المحادثات".


وقال إنّ الفكرة كانت تهدف إلى تمهيد الطريق لمناقشات غير مباشرة في المستقبل لتحقيق تفاهم حول القضية النووية.

وفي وقتٍ سابق، قالت مصادر لـ"رويترز"، إنّ قطر تضغط على الجانبين للمشاركة في مزيدٍ من المحادثات والتوصّل إلى "تفاهمات".

وقبل أيام، تبادلت واشنطن وطهران السجناء بوساطةٍ قطرية، كما جرى الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصول طهران المجمّدة إلى حساب في قطر.

واليوم، قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في خطاب أمام الأمم المتحدة، إنّ الولايات المتحدة خرقت اتفاقية العمل المشتركة في الملف النووي على الرغم من الالتزام الإيراني الذي رعته الوكالة الدولية للطاقة، مؤكداً أنّ إيران هي الطرف الوحيد "الذي لم يخرق الاتفاق النووي".

واعتبر رئيسي أنّه "على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن إيران بالنظر إلى التزامها بالاتفاق النووي".
مصدر : وكالات
رقم : 1082941
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