الرئيس الايراني يغادر نيويورك عائدا الى طهران

وكان آية الله سيد إبراهيم رئيسي قد وصل إلى مطار جون إف كينيدي يوم الاثنين للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة وكان في استقباله سفير ودبلوماسيو جمهورية إيران الإسلامية.



ورافق رئيس الجمهورية، حسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية، ومدير مكتب رئيس الجمهورية غلام حسين اسماعيلي ونائب مدير مكتب رئيس الجمهورية للشؤون السياسية محمد جمشيدي وعقيلة رئيس الجمهورية الدكتورة جميلة علم الهادي.



وبدأ آية الله رئيسي زيارته التي استمرت ثلاثة أيام بلقاء مع كبار محرري وسائل الإعلام الأمريكية، واختتمها بمؤتمر صحفي مع الصحفيين الدوليين.



وخلال هذه الزيارة، القى رئيس الجمهورية كلمة في اجتماع الجمعية العامة للامم المتحدة، شرح فيها مواقف الجمهورية الاسلامية تجاه مختلف الاحداث الاقليمية والدولية.



والتقى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء كرواتيا وكازاخستان والجزائر وقيرغيزستان وطاجيكستان وسريلانكا، ورؤساء وزراء العراق واليابان وماليزيا، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).



كما التقى آية الله رئيسي مع مجموعة من المحررين وكبار مراسلي وسائل الإعلام الأمريكية، ومفكرين في السياسة الخارجية الأمريكية، وأعضاء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي وأعضاء مجلس أمناء الطائفة الشيعية في اميركا ، وزعماء دينيين وحشدا من ابناء الجالية الايرانية وأجاب على أسئلتهم الصريحة.



وفي ختام الزيارة شارك رئيس الجمهورية في مؤتمر صحفي بحضور مراسلي وسائل الإعلام العالمية.

