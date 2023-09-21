سرايا القدس: تصدٍّ للعدو وكمائن لآلياته في طوباس واستهداف لنقاطه في طولكرم

وبحسب بيان لسرايا القدس، خاض جند كتيبة طوباس اشتباكات عنيفة وواسعة على أكثر من محور في البلدة استطاع خلالها المجاهدون تفجير عدد من العبوات ونصب عدد من الكمائن للآليات الصهيونية وإعطاب عدد منها وتحقيق إصابات مباشرة في صفوف جنود العدو.



كذلك تمكّن المجاهدون في مجموعات الفارعة من مساندة إخوانهم في كتيبة طوباس، وخاضوا اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال وأمطروها بصليات كثيفة من الرصاص.



وتمكّن المجاهدون في كتيبة طولكرم من تنفيذ عمليات إطلاق نار استهدفت حاجز عنتاب والبرج العسكري بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص فجر اليوم.



وقالت سرايا القدس في بيانها "سراياكم المظفّرة بكافة تشكيلاتها وكتائبها على امتداد الضفة المحتلة ستبقى على العهد والوعد وسنحافظ على عهد الشهداء والقادة".



وأكدت جاهزيّتها للدفاع عن أبناء شعبنا وتكبيد العدو الخسائر على كافة الجبهات، وختمت "سيرى العدو ما أعدّه مجاهدونا له من أصناف الموت التي ستكون حسرة على جنوده ومستوطنيه بإذن الله".

