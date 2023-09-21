عرض عسكري يمني مهيب بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الـ 21 سبتمبر

إسلام تايمز (اليمن) - ينظم الجيش والقوات المسلحة اليمنية عرضا عسكريا مهيبا، صباح اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الـ 21 سبتمبر، تشارك فيه مختلف وحدات الجيش اليمني.