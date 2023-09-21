أحدث العناوين :
الاحتلال يعلن تنفيذه اعتداء على ريف دمشق بسورية
إيران تعلق على الاتفاق بين حكومة أذربيجان وممثلي الأرمن في قرة باغ
معارك ضارية بين الجيش السوداني والدعم السريع بالخرطوم
وزير الدفاع اليمني: لا سلام دون إنهاء العدوان ورفع الحصار
ما هي رسائل الاستعراض العسكري بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر في صنعاء؟
ترقبوا كلمة السيد الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر
أرمينيا تتهم أذربيجان بإطلاق النار على طول الحدود
العراق.. رئيسا القضاء الاعلى والاتحاد الكردستاني يبحثان تقديم شكوى بشأن قصف مطار عربت
قوات حفظ السلام الروسية تجلي 5 آلاف شخص في قره باغ
الخارجية الصينية: زيارة الرئيس الأسد فرصة لدفع العلاقات مع سوريا إلى مستوى جديد
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
21 September 2023
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
يوم القدس
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
الیمن
0
الخميس 21 أيلول 2023 ساعة 08:41
عرض عسكري يمني مهيب بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الـ 21 سبتمبر
وتكشف القوات المسلحة خلال العرض العسكري عن ترسانة من الأسلحة المتطورة والاستراتيجية والجديدة التي دخلت الخدمة مؤخرًا.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1082969
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
ترقبوا كلمة السيد الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر
الرئيس الايراني: لم نمنع تفتيش منشآتنا النووية
21 أيلول 2023
طهران: قدمنا ردا إيجابيا على أعلى مستوى للعلاقات مع مصر
21 أيلول 2023
وزير الدفاع الايراني: الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة أحد خطوط إيران الحمراء
20 أيلول 2023
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
20 أيلول 2023
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
20 أيلول 2023
صفحات من تاريخ المرجع المسلمين الشيعة في المدينة المنور الشيخ محمد علي العمري
شاهد الوثائقي من انتاج فریق اسلام تایمز
20 أيلول 2023
وزير الدفاع الروسي من طهران: علاقاتنا مع إيران تصل إلى مستوى جديد
20 أيلول 2023
الخارجية الأمريكية: لا يمكننا التعامل مع الملف العراقي من دون التنسيق الداخلي بين أربيل وبغداد
20 أيلول 2023
الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل
20 أيلول 2023
'انصارالله' تكشف نتيجة مفاوضاتها مع السعودية في الرياض
19 أيلول 2023
إيران تعرب عن قلقها من احتدام المواجهات في منطقة قرة باغ
19 أيلول 2023
مسؤول ايراني يدعو للرد بالمثل على حظر وسائل اعلام ايرانية
19 أيلول 2023
أحدث العناوين
الاحتلال يعلن تنفيذه اعتداء على ريف دمشق بسورية
إيران تعلق على الاتفاق بين حكومة أذربيجان وممثلي الأرمن في قرة باغ
معارك ضارية بين الجيش السوداني والدعم السريع بالخرطوم
وزير الدفاع اليمني: لا سلام دون إنهاء العدوان ورفع الحصار
ما هي رسائل الاستعراض العسكري بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر في صنعاء؟
ترقبوا كلمة السيد الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر
أرمينيا تتهم أذربيجان بإطلاق النار على طول الحدود
العراق.. رئيسا القضاء الاعلى والاتحاد الكردستاني يبحثان تقديم شكوى بشأن قصف مطار عربت
قوات حفظ السلام الروسية تجلي 5 آلاف شخص في قره باغ
الخارجية الصينية: زيارة الرئيس الأسد فرصة لدفع العلاقات مع سوريا إلى مستوى جديد
محلّل صهيوني: تصريحات ابن سلمان عن التطبيع مُهمّة جدًا
العدوّ يواصل إغلاق معبر إيريز
خلل لوجستي يُصيب الجيش الأميركي
بولندا تعلن توقفها عن تسليح أوكرانيا
رئيس النيجر المخلوع يرفع دعوى أمام محكمة تابعة لـ"إيكواس"
انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى
معارك ضارية وسط الخرطوم ومسيرات الجيش تهاجم الدعم السريع جنوب المدينة
مستوطنون يعتدون على وفد أوروبي شرق رام الله
حاخامات يهود يرفعون العلم الفلسطيني ويحتجون على لقاء نتنياهو-بايدن
وزيرا خارجية إيران ومصر يؤكدان على تعزيز العلاقات بين البلدين
الأكثر قراءة
لودريان بصدد العودة ..ودعوة الرئيس بري للحوار لا تزال قائمة
لقاء فلسطيني لبناني في صيدا للبحث بأوضاع مخيم عين الحلوة
مكتب السيد السيستاني: الأحد المقبل الأول من شهر ربيع الأول
حماس: لن نسمح بتمييع قيم المجتمع
انفجار عربة قطار محملة بحمض البيركلوريك في الولايات المتحدة
هدوء تام في مخيم عين الحلوة التزاما باتفاق وقف إطلاق النار
النائب رعد يلتقي فرنجية ويبلغه انه مرشح الحزب الوحيد
عرض عسكري يمني مهيب بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الـ 21 سبتمبر
'فرنجية' أساسي بالتسوية ولا تنازل لداعميه عن ترشيحه
دعموش: هناك من يعمل بايحاءات خارجية لدفع البلد نحو المواجهة
انفجار عبوة ناسفة في متنزه "هيركون" في "تل أبيب"
الشيخ يزبك: لا خروج من الفراغ الرئاسي إلا بحوار دون شروط
بالصور: مشاهد من زيارة كيم جونغ أون إلى مصنع لأقوى المقاتلات الروسية
العراق يستعيد نقاطا حدودية من مسلحين أكراد مناهضين لإيران
الكويت تسلم العراق مذكرة احتجاج على ما جاء في حكم المحكمة الاتحادية العليا
"لم يتمكنوا من استيعاب الاستراتيجية العسكرية".. الغرب يلقي اللوم في فشله على كييف
الرئيس الكوبي يدعو لتعزيز التعاون الزراعي والتقني مع إيران
خط سكة حديد "الشلامجة-البصرة".. الحلقة المفقودة التي تربط الشرق بالغرب
العدو الاسرائيلي اعتقل 3 فلسطينيين من بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة
الامم المتحدة تتعهد بايصال المساعدات الى المغرب وليبيا
الأخبار الساخنة
وقفات احتجاجية في مختلف المناطق اللبنانية ضدّ الإساءة للقرآن الكريم
الأكثر بحثًا
السعودية تنهي ضوضاء تل أبيب وواشنطن الإعلامية بشأن التطبيع
ايران تدشن صاروخ أبومهدي الذي يتفادی الرادارات
ماكرون يقترح مناقشة الاستراتيجية الفرنسية بإفريقيا في البرلمان
وقفة غاضبة ضد التطبيع أمام برلمان المغرب
الجزائر تنحي خلافاتها مع المغرب وتتخذ هذا القرار المهم تجاهه
إخترنا لکم
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟