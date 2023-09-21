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الخميس 21 أيلول 2023 ساعة 08:48

مواجهات وتفجير عبوات باليات الاحتلال في الضفة

مواجهات وتفجير عبوات باليات الاحتلال في الضفة
وأفادت المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى أن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الفلسطينيين من الضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال، وذلك بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وبحسب نادي الأسير، فإن الاعتقالات طالت كل من: عمران حجازي من نابلس، ومحمد خالد حماد، وعلاء فرحانة من طولكرم، وأحمد هشام عليان، وطارق مهند الزبيدي من مخيم الجلزون.

في محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال عدة بلدات وفتشت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، واستنفر الاحتلال قواته التي قامت باحتجاز العديد من الفلسطينيين على مدخل مدينة الخليل الشمالي، وذلك في أعقاب عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة ادورا جنوب المدينة كماأفاد الهلال الأحمر بإصابة شاب برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات في بلدة سعير قرب الخليل.

إلى ذلك، دارت اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة طوباس، فيما تم تفجير عبوة محلية الصنع بآلية لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة.

وقدم الهلال الأحمر العلاج الميداني للعديد من الإصابات جراء استنشاق الغاز، وقامت طواقم الإسعاف بإخلاء عائلة من منزلهم بعد استهداف المنزل بقنابل الغاز خلال مواجهات في محيط قبر يوسف.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، وداهمت عشرات المنازل وعاثت بها خرابا، وذلك بعد تفتيشها والتحقيق الميداني مع قاطنيها واحتجازهم لساعات، كما اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان من المخيم ونقلتهم إلى جهة مجهولة.

وقدمت طواقم الهلال الأحمر الإسعافات إلى 4 شبان وذلك جراء إصابتهم بالرصاص الحي، خلال التصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم الجلزون.

ونفذ فلسطينيون 36 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية، بينها 8 عمليات إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطى” 3 عمليات تفجير عبوات ناسفة، وإعطاب آلية عسكرية وتحطيم 4 مركبات للمستوطنين، واندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة في 15 موقعا.

واقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وسط دعوات للمشاركة في الفجر العظيم غدًا الجمعة.

ومنذ الصباح، نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المتطرفين اليهود.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحات المسجد.

وأوضحت أن شرطة الاحتلال واصلت التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل للأقصى، ودققت في هوياتهم واحتجزت بعضها عند بواباته الخارجية.

ويواصل المقدسيون دعواتهم للحشد والرباط في الأقصى خلال الأيام المقبلة، لإفشال مخططات المستوطنين ومساعي التهويد المستمرة بحقه.
 
رقم : 1082973
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