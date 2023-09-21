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الخميس 21 أيلول 2023 ساعة 09:12

رئيس الوزراء العراقي: الحكومة بصدد مراجعة شكل العلاقة مع التحالف الدولي

رئيس الوزراء العراقي: الحكومة بصدد مراجعة شكل العلاقة مع التحالف الدولي
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى في نيويورك، مساء اليوم الأربعاء (بتوقيت بغداد)، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، وذلك على هامش مشاركته في الدورة الـ 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة".

ووجّه السوداني، بحسب البيان، دعوة لـ"ستولتنبرغ لزيارة العراق، بناءً على رغبته"، مثمِّناً "الدعم الذي قدمه الناتو خلال الحرب على داعش، سواءٌ من خلال المشاركة المباشرة في العمليات العسكرية، أو في جانب تقديم المشورة وتدريب القوات الأمنية العراقية، وهو ما انعكس على الاستقرار الذي يعيشه البلد اليوم".

وأكد السوداني "أهمية التعاون في مجال تبادل المعلومات وتتبع مصادر تمويل الإرهاب الذي تنتشر شبكاته في جميع دول العالم، بالإضافة إلى التحديات الخاصة بتجارة المخدرات وتهريبها".

وبيّن أن "الحكومة بصدد مراجعة شكل العلاقة مع التحالف الدولي في ضوء جهوزية القوات الأمنية العراقية، وهو ما تمخض عن تشكيل لجنة ثنائية وعقد حوارات متعددة وزيارة وفد من وزارة الدفاع إلى واشنطن لمتابعة هذا الأمر وبحث تطوير وتدريب القوات العراقية".

من جانبه، أعرب ستولتنبرغ عن "شكره لرئيس مجلس الوزراء؛ تقديراً لخطوات الحكومة العراقية نحو الإصلاح، والدور الذي اضطلع به العراق حكومة وشعباً، عبر قواته الأمنية في دحر تنظيم داعش الإرهابي ودفع الخطر، ليس عن العراق فحسب بل عن شعوب دول الحلف، مؤكداً "احترام سيادة العراق، وتوسعة التعاون في تقديم المشورة والتدريب للقوات الأمنية العراقية لتشمل تشكيلات وزارة الداخلية".
مصدر : وكالات
رقم : 1082979
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