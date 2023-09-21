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الخميس 21 أيلول 2023 ساعة 09:54

مستوطنون يعتدون على وفد أوروبي شرق رام الله

مستوطنون يعتدون على وفد أوروبي شرق رام الله
وذكرت منظمة "بتسليم" غير الحكومية الإسرائيلية التي نظمت الجولة أن نشطاء يمينيين مسلحين اعترضوا جولة للدبلوماسيين، حيث لوح أحدهم بمسدس في المنطقة (ب)، مبينة أنه تم اعتقال المستوطنين من قبل الشرطة الفلسطينية.

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية هذا الاعتداء، معتبرة أنه "انعكاس لعقلية استعمارية عنصرية فاشية تسيطر على سلوك وهجمات تلك الميليشيات وامتداد لعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومنشآتهم ووجودهم في عموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها تلك الممولة أوروبيا".

وطالبت الوزارة بـ"مواقف أوروبية ودولية أكثر حزما لإجبار دولة الاحتلال على تفكيك تلك الميليشيات وقواعد الإرهاب التي يعيشون فيها عنوة في الأرض الفلسطينية المحتلة ومحاسبة كل من يتبناها ويمولها ويدعم ارهابها".

بدوره، قال مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين إن البعثات الدبلوماسية تعرضت لـ"مضايقات عنيفة من قبل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، خلال جولة للبعثات الدبلوماسية الأوروبية وغير الأوروبية في التجمعات الفلسطينية المهجرة أو المهددة بالتهجير، الواقعة ضمن المناطق المصنفة "ج" بحسب اتفاق أوسلو".

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات ضد المستوطنين العنيفين وتفكيك المواقع الاستيطانية غير القانونية وتوفير الحماية للسكان الفلسطينيين تحت الاحتلال".
 
رقم : 1082995
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