الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 أيلول 2023 ساعة 11:47

الخارجية الصينية: زيارة الرئيس الأسد فرصة لدفع العلاقات مع سوريا إلى مستوى جديد

الخارجية الصينية: زيارة الرئيس الأسد فرصة لدفع العلاقات مع سوريا إلى مستوى جديد
ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ قولها خلال المؤتمر الصحفي اليومي: نرى أن زيارة الرئيس بشار الأسد ستعمّق الثقة السياسية المتبادلة والتعاون في مجالات مختلفة بين البلدين، بما يدفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد".

وأضافت نينغ: إن الصين وسوريا تقيمان علاقة صداقة تقليدية عميقة، وسوريا كانت من أولى الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع بكين، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية قبل 76 عاماً تطورت العلاقات بين البلدين بشكل سليم على الدوام.

وتابعت المتحدثة باسم الخارجية الصينية: إن الرئيس الأسد يولي أيضاً أهمية كبيرة لتطوير العلاقات بين الصين وسوريا، والرئيس شي جين بينغ ومسؤولون صينيون آخرون سيلتقونه لتبادل وجهات النظر بعمق على صعيد العلاقات الثنائية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
رقم : 1083010
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ترقبوا كلمة السيد الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر
ترقبوا كلمة السيد الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر
الرئيس الايراني: لم نمنع تفتيش منشآتنا النووية
الرئيس الايراني: لم نمنع تفتيش منشآتنا النووية
21 أيلول 2023
طهران: قدمنا ​​ردا إيجابيا على أعلى مستوى للعلاقات مع مصر
طهران: قدمنا ​​ردا إيجابيا على أعلى مستوى للعلاقات مع مصر
21 أيلول 2023
وزير الدفاع الايراني: الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة أحد خطوط إيران الحمراء
وزير الدفاع الايراني: الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة أحد خطوط إيران الحمراء
20 أيلول 2023
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
20 أيلول 2023
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
20 أيلول 2023
مرجع المسلمين الشيعة في المدينة المنور الشيخ محمد علي العمري
صفحات من تاريخ المرجع المسلمين الشيعة في المدينة المنور الشيخ محمد علي العمري
شاهد الوثائقي من انتاج فریق اسلام تایمز
20 أيلول 2023
وزير الدفاع الروسي من طهران: علاقاتنا مع إيران تصل إلى مستوى جديد
وزير الدفاع الروسي من طهران: علاقاتنا مع إيران تصل إلى مستوى جديد
20 أيلول 2023
الخارجية الأمريكية: لا يمكننا التعامل مع الملف العراقي من دون التنسيق الداخلي بين أربيل وبغداد
الخارجية الأمريكية: لا يمكننا التعامل مع الملف العراقي من دون التنسيق الداخلي بين أربيل وبغداد
20 أيلول 2023
الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل
الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل
20 أيلول 2023
'انصارالله' تكشف نتيجة مفاوضاتها مع السعودية في الرياض
19 أيلول 2023
إيران تعرب عن قلقها من احتدام المواجهات في منطقة قرة باغ
إيران تعرب عن قلقها من احتدام المواجهات في منطقة قرة باغ
19 أيلول 2023
مسؤول ايراني يدعو للرد بالمثل على حظر وسائل اعلام ايرانية
مسؤول ايراني يدعو للرد بالمثل على حظر وسائل اعلام ايرانية
19 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات
نظام آل خليفة يخضع للسجناء ومطالبهم المحقة.. هل سيكون هناك أي تغيير في واقع السجناء؟