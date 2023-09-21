ما هي رسائل الاستعراض العسكري بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر في صنعاء؟

وحسب مصادر يمنية رسمية في العرض العسكري المهيب استعرضت القوات المسلحة اليمنية 54 مدرعة من نوع “هاني” محلية الصنع.
و استعرضت القوات المسلحة اليمنية نماذج من الأسلحة الخاصة بالقوة البحرية من زوارق وصواريخ وألغام وبعضها يكشف عنه للمرة الأولى، حيث كشفت عن زورق “نذير” محلي الصنع، وهو زورق قتالي له قدرة على المناورة ويحمل أسلحة متوسطة ودفاع جوي و له مهام قتالية متعددة منها اعتراض الأهداف البحرية المتحركة واقتحام السفن والإغارة على الجزر.
كما استعرضت القوات المسلحة اليمنية عددا من الزوارق البحرية من نوع عاصف 1 وعاصف 3 وعاصف 2 وزورق ملاح وزوارق طوفان بأجيالها الثلاثة.
وفيما يتعلق بالألغام العسكرية فاستعرضت القوات المسلحة اليمنية ألغاما بحرية محلية الصنع من نوع ثاقب، كرار، مجاهد1، مجاهد2، أويس، مسجور1، مسجور2، عاصف.
واستعرضت القوات المسلحة اليمنية عددا من الصواريخ البحرية منها روبيج، فالق، مندب1، مندب2، عاصف، صياد.
ويرى مراقبون ان الاستعراض العسكري الذي قامت به صنعاء بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة الـ21 من سبتمبر والكشف عن المنظومات العسكرية كاسلحة استراتيجية متطورة والمنظومات الهجومية والدفاعية متعددة كلها تؤكد ما باتت عليه القوات والمنظومة العسكرية لصنعاء رغم سنوات الحرب والحصار.
واشار المراقبون الى ان هذا العرض العسكري يترافق مع التفوق الميداني والعسكري لصنعاء خلال الحرب، حيث باتت صنعاء تفرض معادلاتها عسكريا وسياسيا وذلك وسط تطورات المشهد السياسي والمفاوضات الجارية، علما بان العديد من المصادر اكدت ان مطالب صنعاء تقترب اكثر من التحقيق وفق الاهداف المرسومة.
واوضح ان قيادات ثورة الـ 21 من سبتمبر يؤكدون ان هذه الانجازات العسكرية هي من اهم الانجازات للثورة والتي كانت سببا هاما لاسقاط الوصاية عن اليمن والتحرر من التباعية للخارج والارتهان للخارج، بالاضافة للانجازات العسكرية هناك رؤية واضحة لقيادات الثورة وصنعاء على المستوى السياسي والاقتصادي التي يسعون لتحقيقها.
وبين محللون ان هذه الفاعلية تحمل اكثر من رسالة ، اولا تقديم رسائل انه من بات الطرف الاقوى في اليمن خلال سنوات الحرب وهذه الازمة اليمنية، ورسالة لاي دول معادية ولدول العدوان بحجم القوة والقدرة العسكرية وبناء الجيش الوطني اليمني القوي، بالاضافة الى رسائل خاصة بالتحركات الاجنبية في اليمن.
واكدوا ان خلال الاستعراض العسكري كان هناك حيز كبير للمنظومات الدفاعية والهجومية البحرية وهو ما بعث برسائل من قبل قيادات صنعاء لاي تحركات اجنبية في المياة الاقليمية والبحر الاحمر تحديدا.
هذا وكشفت صنعاء عن ترسانة من الأسلحة المتطورة والاستراتيجية الجديدة خلال استعراض عسكري هو الأضخم بمناسبة العيد التاسع لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر.
وكشف المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن أربع وخمسين مدرعة من نوع هاني محلية الصنع؛ فضلا عن نماذج من الأسلحة الخاصة في القوة البحرية من زوارق وصواريخ وألغام.
وتم استعراض مزايا الأسلحة الجديدة، وعلى رأسها زورق 'نذير'، وصاروخ 'سجيل' الذي يمكنه ضرب أي هدف في البحر الأحمر بمدى مئة وثمانين كيلومترا. كما ازيح الستار عن طائرة وعيد اثنين المسيرة الهجومية، ورادار شفق، ومنظومة أفق التكتيكية.