ما هي رسائل الاستعراض العسكري بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر في صنعاء؟

وحسب مصادر يمنية رسمية في العرض العسكري المهيب استعرضت القوات المسلحة اليمنية 54 مدرعة من نوع “هاني” محلية الصنع.

و استعرضت القوات المسلحة اليمنية نماذج من الأسلحة الخاصة بالقوة البحرية من زوارق وصواريخ وألغام وبعضها يكشف عنه للمرة الأولى، حيث كشفت عن زورق “نذير” محلي الصنع، وهو زورق قتالي له قدرة على المناورة ويحمل أسلحة متوسطة ودفاع جوي و له مهام قتالية متعددة منها اعتراض الأهداف البحرية المتحركة واقتحام السفن والإغارة على الجزر.

كما استعرضت القوات المسلحة اليمنية عددا من الزوارق البحرية من نوع عاصف 1 وعاصف 3 وعاصف 2 وزورق ملاح وزوارق طوفان بأجيالها الثلاثة.

وفيما يتعلق بالألغام العسكرية فاستعرضت القوات المسلحة اليمنية ألغاما بحرية محلية الصنع من نوع ثاقب، كرار، مجاهد1، مجاهد2، أويس، مسجور1، مسجور2، عاصف.

واستعرضت القوات المسلحة اليمنية عددا من الصواريخ البحرية منها روبيج، فالق، مندب1، مندب2، عاصف، صياد.