الصفحة الرئيسية
0
الخميس 21 أيلول 2023 ساعة 17:28

الاحتلال يعلن تنفيذه اعتداء على ريف دمشق بسورية

الاحتلال يعلن تنفيذه اعتداء على ريف دمشق بسورية
ادعت مصادر عبرية، اليوم الخميس، بان طائرة مسيّرة "إسرائيليّة" نفّذت هجوما في بلدة بيت جن، ما أدى إلى استشهاد شابين اثنين كانا يستقلان دراجة نارية.
 
وبحسب وكالة "شهاب" فقد قالت لمصادر بأن طائرة مسيرة استهدفت بصاروخ دراجة نارية على مقربة من بلدة بيت جن أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي قرب خط وقف إطلاق النار ومثلث الحدود السورية الفلسطينية اللبنانية.
 
بدوره، ذكر تقرير ما يسمى بالمرصد السوري قبل أيام، أن الاحتلال نفذ 28 عملية استهداف لمواقع في الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري.
 
وكان وزير حرب الاحتلال، يوآف غالانت، قد ألمح في الرابع عشر من الشهر الجاري، إلى مسؤولية "تل أبيب" عن الهجمات التي تعرضت لها مواقع على امتداد الساحل السوري وفي محافظة حماة، قبل ذلك بيوم؛ والتي أسفرت عن استشهاد عسكريين اثنين على الأقل في الجيش السوري، وإصابة آخرين.
رقم : 1083054
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي يكشف موعد بدء التغييرات الجذرية باليمن ويزف نبأ سارا
السيد الحوثي يكشف موعد بدء التغييرات الجذرية باليمن ويزف نبأ سارا
ترقبوا كلمة السيد الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر
ترقبوا كلمة السيد الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر
21 أيلول 2023
الرئيس الايراني: لم نمنع تفتيش منشآتنا النووية
الرئيس الايراني: لم نمنع تفتيش منشآتنا النووية
21 أيلول 2023
طهران: قدمنا ​​ردا إيجابيا على أعلى مستوى للعلاقات مع مصر
طهران: قدمنا ​​ردا إيجابيا على أعلى مستوى للعلاقات مع مصر
21 أيلول 2023
وزير الدفاع الايراني: الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة أحد خطوط إيران الحمراء
وزير الدفاع الايراني: الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة أحد خطوط إيران الحمراء
20 أيلول 2023
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
20 أيلول 2023
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
20 أيلول 2023
مرجع المسلمين الشيعة في المدينة المنور الشيخ محمد علي العمري
صفحات من تاريخ المرجع المسلمين الشيعة في المدينة المنور الشيخ محمد علي العمري
شاهد الوثائقي من انتاج فریق اسلام تایمز
20 أيلول 2023
وزير الدفاع الروسي من طهران: علاقاتنا مع إيران تصل إلى مستوى جديد
وزير الدفاع الروسي من طهران: علاقاتنا مع إيران تصل إلى مستوى جديد
20 أيلول 2023
الخارجية الأمريكية: لا يمكننا التعامل مع الملف العراقي من دون التنسيق الداخلي بين أربيل وبغداد
الخارجية الأمريكية: لا يمكننا التعامل مع الملف العراقي من دون التنسيق الداخلي بين أربيل وبغداد
20 أيلول 2023
الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل
الرئيس السوري بشار الأسد يزور الصين الخميس المقبل
20 أيلول 2023
'انصارالله' تكشف نتيجة مفاوضاتها مع السعودية في الرياض
19 أيلول 2023
إيران تعرب عن قلقها من احتدام المواجهات في منطقة قرة باغ
إيران تعرب عن قلقها من احتدام المواجهات في منطقة قرة باغ
19 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد الحوثي يكشف موعد بدء التغييرات الجذرية باليمن ويزف نبأ سارا
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات