إيران تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات مع هولندا والاتحاد الأوروبي

والتقى وزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان، نظيرته الهولندية "هانكي بروينز سلوت" على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

كما هنأ أمیر عبداللهیان، تعيين ""هانكي بروينز سلوت" "وزيرة للخارجية الهولندیة وقال: مستعدون لمواصلة الحوار وتعزيز التعاون معكم كما كانت لدينا علاقات جيدة مع وزير الخارجية السابق.

وأكد استعداد إيران لتعزيز العلاقات مع هولندا والاتحاد الأوروبي، وأضاف: لدينا مجالات مختلفة للتعاون، بما في ذلك البيئة والمياه والتعاون الصناعي.

وشدد، أننا مهتمون بمواصلة المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين ومستعدون لتطوير العلاقات.

وصرح أن إيران لقد أنفقت أموالاً طائلة لمکافحة الإرهاب ولديها تجارب قيمة في هذا المجال، ونحن على استعداد للمناقشة وتبادل الخبرات في هذا المجال.

وقذم أمير عبد اللهيان دعوة لنظيرته الهولندية لزيارة طهران.

من جانبها أعربت وزيرة الخارجية الهولندية، "هانكي بروینز سلوت" عن ارتياحها لهذا اللقاء وقالت: العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إيران وهولندا قديمة جداً ونحن مهتمون بتعزيز هذه العلاقات والتعاون الدبلوماسي.

وشكرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تقدیم المساعدة في حل بعض القضايا القنصلية بين البلدين و أعربت عن استعدادها للمساعدة في بدء مهمة سفير بلادنا الجديد في هولندا و نجاحه في هذه المهمة.

کما أعربت عن تقديرها لجهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة وأبدت استعدادها لمواصلة المحادثات والاتصالات البناءة مع نظيرها الإيراني.

وتم في هذا اللقاء مناقشة بعض المواضيع ذات الاهتمام المشترك ومنها عملية المفاوضات الرامیة إلی إلغاء الحظر عن ایران والتعاون والمشاورات مع الاتحاد الأوروبي، وتم الإعلان عن الاستعداد لمواصلة المحادثات في هذه المجالات.