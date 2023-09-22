وزير الصحة الكويتي ينسحب من مؤتمر وزراء الصحة في الأمم المتحدة اعتراضا على وجود وزير إسرائيلي

وأكدت مصادر صحية لصحيفة "القبس" أن الوزير العوضي غادر القاعة قبل بدء كلمة الوزيرالإسرائيلي وذلك عند الساعة الثالثة مساء بتوقيت نيويورك.



وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير لم يعد إلى القاعة، وذلك انسجاما مع مواقف الكويت الثابتة والراسخة تجاه قضية فلسطين وغيرها من القضايا العربية.



وأشاد رواد مواقع التواصل بانسحاب وزير الصحة الكويتي من مؤتمر لوزراء الصحة عقد على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء، وذلك خلال إلقاء وزير الصحة والداخلية الإسرائيلي كلمته.



وتفاعل نشطاء على موقع "إكس" (تويتر سابقا) مع تصرف الوزير الكويتي ووصفوه بالمشرّف.