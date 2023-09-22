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الجمعة 22 أيلول 2023 ساعة 09:05

البيت الأبيض يعلن نيه الولايات المتحدة تنظيم الإنتاج العسكري المشترك مع أوكرانيا

البيت الأبيض يعلن نيه الولايات المتحدة تنظيم الإنتاج العسكري المشترك مع أوكرانيا
ووفقا للبيت الأبيض من المخطط دعوة ممثلي المجمع الصناعي العسكري وسلطات البلدين إلى هذا الحدث.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "إن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز إمكانات أوكرانيا الدفاعية على المدى الطويل من خلال الشراكات مع المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، وتحقيقا لهذه الغاية، ستعقد الحكومة الأمريكية مؤتمرا هذا الخريف، والذي سيجمع قادة مجمع الصناعات الدفاعية الأمريكية والشركات الأوكرانية، ومسؤولين من كلا الحكومتين".

وأضاف البيت الأبيض أن المشاركين في المؤتمر سيناقشون خيارات إنشاء مشاريع مشتركة وتنظيم الإنتاج المشترك.

تجدر الإشارة إلى أنه تم الإعلان عن المبادرة الأمريكية أمس الخميس خلال استقبال الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في الولايات المتحدة، للاستماع إلى تقييمه للوضع على خطوط التماس.

ومن جانبها تؤكد روسيا مرارا أن إمداد حلف "الناتو" لأوكرانيا بالأسلحة "لعب بالنار" وتحريض يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى حرب نووية لا تحمد عقباها.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بحرقها فور وصولها إلى أوكرانيا أو ظهورها في ساحات القتال، كما حرقت الدبابات والمدرعات الغربية التي عولت كييف عليها كثيرا.
 
رقم : 1083134
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