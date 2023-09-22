كوهين: التطبيع مع السعودية مطلع 2024

وفي مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، قال كوهين: "لا تزال هناك خلافات يتعيّن التغلّب عليها.. سيستغرق الأمر وقتًا، لكننا نمضي قُدمًا، وأنا واثق من أنه بحلول سنة 2024 سننتهي من هذه الإجراءات وسيُنفّذ اتفاق التطبيع".



وعن الخشية الاسرائيلية من السماح للرياض بتخصيب اليورانيوم على أراضيها بموجب الاتفاق، دعا كوهين إلى الحذر قبل أيّ حُكم متسرّع، وقال "إن اتفاقًا بهذا الحجم يتضمّن تفاصيل كثيرة، لكن أمن "إسرائيل" هو أولويتنا.. نسعى لـ"السلام" مع ضمان كامل لأمننا".



وأشار إيلي كوهين إلى أن مثل هذا الاتفاق سيكون خطوة كبيرة وتاريخية تتجاوز حتى اتفاقيات "أبراهام".