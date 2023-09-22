وزير الخارجية اللبناني يختتم زيارته لنيويورك بلقاء نظيره الإيراني

كما اجتمع بوحبيب بوزير خارجية اليونان جورجيوس جيرابتريدس الذي أبدى تفهمه لمشكلة النزوح وإستعداده لتعزيز التنسيق والتعاون مع لبنان والدول الأخرى المتضررة من تبعات النزوح، على أن تستكمل الخطوات التنسيقة في المؤتمر السنوي المزمع عقده في روما بداية تشرين الثاني القادم لدول حوض المتوسط.



وبعدها شارك بوحبيب في اللقاء الوزاري للدول المانحة لوكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأنوروا حيث شدد في مداخلته على أهمية سد العجز التمويلي للوكالة كونه مصلحة دولية لمنع تفاقم المشاكل التي تعاني منها المنطقة، وما يرزح تحته لبنان من أعباء اللجوء.



وقد أنهى بوحبيب زيارته إلى نيويورك بمشاركته في حفل الاستقبال والعشاء الخاص الذي أقامه وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود على شرف كبار الشخصيات بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

