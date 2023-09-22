كنعاني يعلق على لقاء عبد اللهيان وشكري ويصفه بـ "الإيجابي للغاية"

ووصف كنعاني لقاء الوزيرين على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بأنه تطور جديد في العلاقات بين البلدين، وذلك في إطار الاتجاه الإيجابي للعلاقات الإقليمية بين إيران وجيرانها.



وأضاف: "بحث الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا التي تهم البلدين، ويمكن القول أنهما قد فتحا بهذا اللقاء أفقا جديدا في مسار العلاقات، من خلال مناقشتهما أوضاع العلاقات والتطلع لمستقبل الروابط بين البلدين".



وتابع: "نأمل أن نشهد خطوات إيجابية جديدة في مسيرة العلاقات بين البلدين في المستقبل".



وفيما يتعلق ببرنامج عمل عبد اللهيان في نيويورك، قال كنعاني: "شهدنا اليوم لقاءات عديدة بين رئيس السلك الدبلوماسي الإيراني مع نظرائه وبعض المسؤولين الدوليين".



واعتبر كنعاني يوم الخميس يوما حافلا بالنسبة للسلك الإيراني الدبلوماسي، لافتا إلى أنه تم خلال هذه اللقاءات مناقشة مواضيع مختلفة في مجال التعاون الثنائي والتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، فضلا عن التعاون في إطار المحافل الدولية بما فيها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة ذات الصلة بهذه المنظمة.

