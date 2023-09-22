تحليلٌ اسرائيلي: ثمنٌ باهظٌ لاتفاق التطبيع مع السعودية

إسلام تايمز (فلسطين) - عرض المعلّق العسكري، في القناة 13 الإسرائيلية ألون بن دايفيد، شروط السعودية للموافقة على التوقيع على اتفاق التطبيع مع الكيان الصهيوني. وكان الهاجس النووي الحاضر الأكبر في تحليل ومعلومات بن دايفيد، إذ يُشير في المادة التي يقدّمها الى أنّ السعوديين يطلبون ثمنًا كبيرًا من "اسرائيل"، ويحذّر من مخاطر الموافقة على الطلب السعودي بالحصول على برنامج نووي، وكيف ينعكس ذلك على أمن الكيان.