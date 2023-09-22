وزير الخارجية الايراني: سنواصل دعم سوريا حكومة وشعبا

واشار امير عبداللهيان في هذا اللقاء الى المحادثات الجيدة التي اجراها مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السوري خلال زيارته الاخيرة الى دمشق، وقال:



لحسن الحظ فان المشاورات والتعاون بين البلدين مستمر على أعلى المستويات.



وأكد وزير الخارجية الايراني على ضرورة التزام جميع الاطراف بدعم تعزيز الاستقرار والأمن في سوريا واحترام سيادة ووحدة اراضيها، وقال: ان ايران ستواصل سياساتها المبدئية على الصعيد الدولي بما فيها الامم المتحدة في دعم سوريا حكومة وشعبا.



من جانبه اعرب معاون وزير الخارجية السوري الجديد ورئيس وفد بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة عن ارتياحه للتعاون القائم بين ايران وسوريا في المحافل الدولية بما في ذلك الامم المتحدة، معربا عن اسفه لان بعض الدول الغربية تستغل المحافل والآليات الدولية لتحقيق أهدافها السياسية.



واعتبر معاون وزير الخارجية السوري، الحظر الاميركي أحد اهم اسباب مضاعفة معاناة الشعب السوري، موضحا ان الشعب السوري تحمل اكثر الاضرار من هذا الحظر، بالرغم من ان الحكومة السورية بذلت قصارى جهدها لتقليل آلام الشعب.



وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحة السورية.