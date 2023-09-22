الاحتلال يفرض إغلاقًا على الضفة ومعابر غزة

وقالت سلطات الاحتلال: إنها ستفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، ومعابر قطاع غزة بدءا من ظهر الأحد المقبل ليومين، تزامنا مع ما يسمى “يوم الغفران”.



كما يغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لمناسبة ما يسمى “عيد العرش” ثمانية أيام كاملة، تبدأ ليلة الخميس-الجمعة 29 أيلول حتى ليل السبت- الأحد الموافق 7 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.



ويستغل الاحتلال الأعياد اليهودية لتشديد حصار شعبنا وتقييد حركة المواطنين وتنقلهم إلى جانب تشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول المواطنين إلى الأماكن المقدسة.