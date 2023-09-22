الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 22 أيلول 2023 ساعة 13:58

بعدما وصفت "كامب دايفيد" بالخائنة.. السعودية تسلك الخيار نفسه

بعدما وصفت "كامب دايفيد" بالخائنة.. السعودية تسلك الخيار نفسه
وذكّر بالموقع بأنّ السعودية أرسلت، في حرب تشرين الأول/أكتوبر العام 1973، عددًا من جنودها إلى سورية للقتال إلى جانب الجنود السوريين على جبهة هضبة الجولان. وقد وصل جنود المظليين والقوات المدرعة إلى سورية، لكن لم يكن لديهم الوقت للمشاركة في الحرب، مشيرًا الى أنّ الرياض نقلت إلى الأردن قوة مكوّنة من كتيبتيْ مُشاة وكتائب دبابات وبطاريات مدفعية وحتى طائرات مروحية، لكن حتى هذه القوات لم تشارك في المعارك في النهاية.

وبعد الحرب، وفق الموقع، واصل السعوديون استخدام صادرات النفط وسيلةَ ضغط على المجتمع الدولي ضد "إسرائيل". وعليه، كانت الرياض من المبادرين لقطع النفط عن الدول الغربية ردًا على دعمها لـ"إسرائيل" خلال حرب أكتوبر. وفي العام 1979، قطعت السعودية علاقاتها مع مصر بعد توقيع اتفاقيات "كامب دايفيد" التطبيعية، واصفة إياها بـ"الخائنة".

ولفت الموقع إلى أنّه :"بعد سنوات من المساعدات العسكريّة للدول العربية والضغط على الدول الغربية للتخلّي عن علاقاتها بـ"إسرائيل"، حدث في أوائل الثمانينيات تغيير على رأس الحكومة السعودية، إذ أعلن ولي العهد آنذاك فهد، للمرة الأولى، عن "مبادرة الفهد"- مبادرة حلّ النزاع "الإسرائيلي"- الفلسطيني من ثماني نقاط تنصّ على أنّه مقابل استعداد "إسرائيل" للانسحاب إلى حدود العام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلّة وعاصمتها القدس الشرقية، تعترف الدول العربية بـ"إسرائيل". إلا أنّ الأخيرة رفضت هذه الخطة بشكل قاطع".

وأشار الموقع إلى أنّه: "بعد حوالي 20 عامًا، أعلنت السعوديّة عن مبادرة جديدة لحلّ الصراع "الإسرائيلي"- الفلسطيني. وفي العام 2002، نشر ولي العهد آنذاك الأمير عبد الله بن عبد العزيز المبادرة السعودية التي محورها مرة أخرى- العودة إلى حدود 1967.

وفي المقابل، قال السعوديون إنّ الرياض ستؤدي إلى اعتراف جميع الدول العربية رسميًا بـ"إسرائيل". وقد حظيت المبادرة بدعم كبير في العالم، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، لكن "إسرائيل" رفضت المبادرة مرة أخرى، بسبب البند الذي يقضي بالاعتراف بحق العودة للاجئين الفلسطينيين".

ورأى الموقع أنّ الخوف من المشروع النووي الإيراني "نجح" في التقريب بين "إسرائيل" والسعودية بعد سنوات قليلة، إذ بدأ في العام 2010 نشر العديد من التقارير حول التعاون السري بين الجانبين، بهدف إحباط البرنامج النووي الإيراني". وبحسب التقارير التي نقلها الموقع الصهيوني، فإنّ رئيس الموساد، في ذلك الوقت، مئير داغان أجرى محادثات سريّة مع الرياض، وأبرم معها سلسلة من التفاهمات الأمنيّة. وبعد خمس سنوات، بدأت تنتشر في وسائل الإعلام الدولية تقارير عن تحسّن العلاقات بين "تل أبيب" والرياض، خاصة بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران. وفي العام 2016، في مؤتمر ميونيخ الأمني، سُجّلت مصافحة تاريخية بين وزير الحرب الصهيوني آنذاك موشيه يعلون والأمير السعودي تركي الفيصل الذي كان يشغل منصب مسؤول كبير في وكالة الاستخبارات السعودية.

وخلال نهاية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، واصل الطرفان- بحسب موقع "إسرائيل نيوز 24"- اتخاذ خطوات صغيرة نحو التقارب، مثل السماح السعودي لشركات الطيران المتجهة إلى كيان الاحتلال بالمرور عبر مجالها الجوي. في البداية كانت الموافقة مقتصرة على "إير إنديا" فقط، لكن فيما بعد امتدّت الموافقة أيضًا إلى طيران "الإمارات" وطيران "العال" وجميع شركات الطيران المتجهة إلى الأراضي المحتلّة.

وخلص الموقع الى أن: "العلاقة، سواء كانت سريّة أم لا، يبدو أنه في الآونة الأخيرة حدث تغيّر كبير، فالجانبان أعلنا أنهما يدعمان التطبيع، ومع ذلك، فإنّ الوقت وحده هو الذي سيحدّد وصولهما إلى هذا الهدف".
 
رقم : 1083181
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اللواء سلامي: الدفاع المقدس اكثر حرب عالمية استثنائية وغير متكافئة تاريخيا
اللواء سلامي: الدفاع المقدس اكثر حرب عالمية استثنائية وغير متكافئة تاريخيا
وزير الخارجية الايراني: سنواصل دعم سوريا حكومة وشعبا
وزير الخارجية الايراني: سنواصل دعم سوريا حكومة وشعبا
22 أيلول 2023
بالصور: العميد قاآني يجول على مناطق العمليات في سوريا ويؤكد أن أمريكا جذر للفوضى والارهاب
بالصور: العميد قاآني يجول على مناطق العمليات في سوريا ويؤكد أن أمريكا جذر للفوضى والارهاب
22 أيلول 2023
إيران تحيي أسبوع الدفاع المقدس بإقامة استعراض عسكري
إيران تحيي أسبوع الدفاع المقدس بإقامة استعراض عسكري
22 أيلول 2023
رئيس الجمهورية: حضور القوات الايرانية في الخليج الفارسي والمنطقة يجلب الامن لها
رئيس الجمهورية: حضور القوات الايرانية في الخليج الفارسي والمنطقة يجلب الامن لها
22 أيلول 2023
إشادة بموقف الرئيس الإيراني بشأن رفعه راية القرآن بالأمم المتحدة
إشادة بموقف الرئيس الإيراني بشأن رفعه راية القرآن بالأمم المتحدة
21 أيلول 2023
إيران تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات مع هولندا والاتحاد الأوروبي
إيران تؤكد استعدادها لتعزيز العلاقات مع هولندا والاتحاد الأوروبي
21 أيلول 2023
السيد الحوثي يكشف موعد بدء التغييرات الجذرية باليمن ويزف نبأ سارا
السيد الحوثي يكشف موعد بدء التغييرات الجذرية باليمن ويزف نبأ سارا
21 أيلول 2023
ترقبوا كلمة السيد الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر
ترقبوا كلمة السيد الحوثي بمناسبة ذكرى ثورة 21 سبتمبر
21 أيلول 2023
الرئيس الايراني: لم نمنع تفتيش منشآتنا النووية
الرئيس الايراني: لم نمنع تفتيش منشآتنا النووية
21 أيلول 2023
طهران: قدمنا ​​ردا إيجابيا على أعلى مستوى للعلاقات مع مصر
طهران: قدمنا ​​ردا إيجابيا على أعلى مستوى للعلاقات مع مصر
21 أيلول 2023
وزير الدفاع الايراني: الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة أحد خطوط إيران الحمراء
وزير الدفاع الايراني: الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة أحد خطوط إيران الحمراء
20 أيلول 2023
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
20 أيلول 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد الحوثي يكشف موعد بدء التغييرات الجذرية باليمن ويزف نبأ سارا
قائد الثورة : فترة الدفاع المقدس حقبة بارزة ومهمة في تاريخ الثورة الإسلامیة
رئيسي: نواجه حرباً على الإسلام والأسرة.. ونحن نمثّل المستقبل
الرئيسي رئيسي : لا نثق بالولايات المتحدة بسبب خرق المعاهدات